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Общество

23 сентября 2017, 15:20
Музыка из любимых сериалов прозвучит в Приморской филармонии

Музыка из любимых сериалов прозвучит в Приморской филармонии

Концертный сезон откроется сегодня, 23 сентября

Необычной программой откроется концертный сезон в Приморье сегодня, 23 сентября в 18.30. В краевой филармонии стартует необычный концерт "Музыка из популярных мировых киносериалов", сообщает ЕНВ.

В исполнении эстрадного оркестра филармонии, для зрителей прозвучат мелодии из популярных мировых сериалов: "Игры престолов", "Бандитский Петербург", "Санты-Барбара", "Дикий ангел" и "Утиные истории". 

Напомним, что власти Приморского края решили начать активную работу по популяризации культуры в регионе. Подобные мероприятия будут проводиться для жителей во всех городах и районах края.

Метки: Приморская филармония

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