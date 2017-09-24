Музыка из любимых сериалов прозвучит в Приморской филармонии

Необычной программой откроется концертный сезон в Приморье сегодня, 23 сентября в 18.30. В краевой филармонии стартует необычный концерт "Музыка из популярных мировых киносериалов", сообщает ЕНВ.

В исполнении эстрадного оркестра филармонии, для зрителей прозвучат мелодии из популярных мировых сериалов: "Игры престолов", "Бандитский Петербург", "Санты-Барбара", "Дикий ангел" и "Утиные истории".

Напомним, что власти Приморского края решили начать активную работу по популяризации культуры в регионе. Подобные мероприятия будут проводиться для жителей во всех городах и районах края.