Рынок криптовалюты – разновидность лотереи

Очевидно, что криптовалюта в современных реалиях вызывает массовый интерес, как в России, так и во всем остальном цивилизованном мире. По мнению экспертов, стоимость криптовалюты стремиться вверх, но финансовые аналитики предостерегают от поспешных и неосторожных движений в сторону биткоинов, эфириумов и прочих порождений прогресса. Об экономической составляющей криптовалют в материале ЕНВ.

Как известно, криптовалюта — это цифровые счётные единицы, выпуск и учёт которых децентрализован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии, то есть цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование. Для эмиссии разные криптовалюты применяют разные способы: майнинг, форжинг или ICO.

В отношении таких новых финансовых активов, как криптовалюта, эксперты высказываются аккуратно. Тем не менее, интерес к "электронным деньгам" растет не только у профессиональных игроков финансовых рынков, но даже у российских депутатов и чиновников. В частности, по криптовалюте проводятся семинары и учебные курсы. Для Приморского края эта тема также актуальна.

Самая известная криптовалюта — биткоин, реализована на технологии распределенной базы данных блокчейн, которую эксперты сравнивают с технологическим прорывом, сравнимым с появлением Интернета. Данные, передаваемые по данной технологии, защищены супернадежно — их нельзя подделать и взломать.

"Биткоиновая лихорадка", в частности, распространилась и во Владивостоке. Один из продавцов майнинговых ферм рассказал об интересном факте: мощные работающие компьютеры выделяют такое количество тепла, что им можно отапливать небольшую комнату в квартире. Таким образом, владельцы "биткоиновых плантаций" вполне реально экономят на тепле. В среднем современная ферма зарабатывает до сотни долларов в месяц.

Помимо "ферм", во Владивостоке нередко встречаются предложения и по покупке-продаже "обменников". Например, готовый бизнес по продаже криптовалюты (биткоин), приносящий прибыль, можно приобрести за 1,5 млн. рублей.

При этом, многие специалисты отмечают бесполезность и слабую рентабельность таких сделок. Представляется сомнительным "отбить" и, тем более, приумножить вложенные полтора миллиона, например, за полгода.

С другой стороны, если сравнивать прибыльность криптовалюты с любым другим оффлайн-бизнесом, прибыльность в первом варианте существенно выше – от 70 тыс. в месяц. При этом, затратная часть на рекламу или аренду отсутствует.

Преподаватель ШЭМ ДВФУ, кандидат экономических наук Максим Кривелевич назвал рынок криптавалюты "лотереей". "Заходить в этот сектор советую только "везунчикам по жизни", - отметил он.

Финансовый консультант Анатолий Веревкин уверен, что, если рассуждать о криптовалюте в рамках инвестирования, это дело заслуживает внимания:

"Какое бы не было отношение к криптовалютам, как инструмент инвестиций их можно рассматривать. Особенно людям, не чуждым рискам. Например, за границей блокчейн уже эффективно используют для того, чтобы отслеживать качество продуктов — от производителя до магазина", - пояснил он.

К рынку криптовалют специалисты относятся по-разному, но очевидно одно: сегодня многие страны предоставляют полный спектр возможностей для развития бизнеса, завязанного на криптовалютах, понимая, что он и так существовал бы в теневом секторе.