Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

23 сентября 2017, 14:40
Рынок криптовалюты – разновидность лотереи

Рынок криптовалюты – разновидность лотереи

В отношении данных финансовых активов, эксперты высказываются аккуратно

Очевидно, что криптовалюта в современных реалиях вызывает массовый интерес, как в России, так и во всем остальном цивилизованном мире. По мнению экспертов, стоимость криптовалюты стремиться вверх, но финансовые аналитики предостерегают от поспешных и неосторожных движений в сторону биткоинов, эфириумов и прочих порождений прогресса. Об экономической составляющей криптовалют в материале ЕНВ.

Как известно, криптовалюта — это цифровые счётные единицы, выпуск и учёт которых децентрализован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии, то есть цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование. Для эмиссии разные криптовалюты применяют разные способы: майнинг, форжинг или ICO.

В отношении таких новых финансовых активов, как криптовалюта, эксперты высказываются аккуратно. Тем не менее, интерес к "электронным деньгам" растет не только у профессиональных игроков финансовых рынков, но даже у российских депутатов и чиновников. В частности, по криптовалюте проводятся семинары и учебные курсы. Для Приморского края эта тема также актуальна.

Самая известная криптовалюта — биткоин, реализована на технологии распределенной базы данных блокчейн, которую эксперты сравнивают с технологическим прорывом, сравнимым с появлением Интернета. Данные, передаваемые по данной технологии, защищены супернадежно — их нельзя подделать и взломать. 

"Биткоиновая лихорадка", в частности, распространилась и во Владивостоке. Один из продавцов майнинговых ферм рассказал об интересном факте: мощные работающие компьютеры выделяют такое количество тепла, что им можно отапливать небольшую комнату в квартире. Таким образом, владельцы "биткоиновых плантаций" вполне реально экономят на тепле. В среднем современная ферма зарабатывает до сотни долларов в месяц.

Помимо "ферм", во Владивостоке нередко встречаются предложения и по покупке-продаже "обменников". Например, готовый бизнес по продаже криптовалюты (биткоин), приносящий прибыль, можно приобрести за 1,5 млн. рублей.

При этом, многие специалисты отмечают бесполезность и слабую рентабельность таких сделок. Представляется сомнительным "отбить" и, тем более, приумножить вложенные полтора миллиона, например, за полгода.

С другой стороны, если сравнивать прибыльность криптовалюты с любым другим оффлайн-бизнесом, прибыльность в первом варианте существенно выше – от 70 тыс. в месяц. При этом, затратная часть на рекламу или аренду отсутствует.

Преподаватель ШЭМ ДВФУ, кандидат экономических наук Максим Кривелевич назвал рынок криптавалюты "лотереей". "Заходить в этот сектор советую только "везунчикам по жизни", - отметил он.

Финансовый консультант Анатолий Веревкин уверен, что, если рассуждать о криптовалюте в рамках инвестирования, это дело заслуживает внимания:

"Какое бы не было отношение к криптовалютам, как инструмент инвестиций их можно рассматривать. Особенно людям, не чуждым рискам. Например, за границей блокчейн уже эффективно используют для того, чтобы отслеживать качество продуктов — от производителя до магазина", - пояснил он.

К рынку криптовалют специалисты относятся по-разному, но очевидно одно: сегодня многие страны предоставляют полный спектр возможностей для развития бизнеса, завязанного на криптовалютах, понимая, что он и так существовал бы в теневом секторе.

Метки: криптовалюта, лотерея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

50 стран подписали договор о запрещении ядерных испытаний ООН50 стран подписали договор о запрещении ядерных испытаний ООН
21 сентября 2017, 14:30
Ядерные державы его не поддержали
Глава Мьянмы выступила с комментариями по поводу ситуации с беженцами в странеГлава Мьянмы выступила с комментариями по поводу ситуации с беженцами в стране
20 сентября 2017, 16:40
Руководитель страны выступила с рамочным заявлением
Не менее 134 человек погибли при землетрясении в МексикеНе менее 134 человек погибли при землетрясении в Мексике
20 сентября 2017, 16:20
Эпицентр землетрясения находился в 100 км от столицы страны

Последние новости

День тигра отпраздновали во Владивостоке, праздничные мероприятия продолжатся в воскресеньеДень тигра отпраздновали во Владивостоке, праздничные мероприятия продолжатся в воскресенье
вчера, 23:40
Мероприятия продолжались до темна и собрали рекордное количество горожан и гостей города
Руководить Думой города Владивостока будут новичкиРуководить Думой города Владивостока будут новички
вчера, 16:20
На первом заседании избранного двумя неделями ранее органа парламентарии определились с руководством думы и ее комитетов
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентовАлександр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
вчера, 15:40
Юридическое присоединение ВТБ24 к ВТБ произойдет в январе 2018 года

От первого лица

Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Самые популярные

Горячие обсуждения

11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением" 1
16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1
18.09.2017 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+