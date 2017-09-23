Доля безналичных расчетов в Приморье увеличилась до 40%

Жители Приморья все активнее используют платежные карты. Так, в первом полугодии 2017 года доля безналичных операций в общем объеме платежей за товары и услуги на территории края увеличилась до 40%, в то время как соответствующий показатель годом ранее составлял лишь 30%. Объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием карт за первые 6 месяцев текущего года, превысил 74 млрд. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Дальневосточного главного управления ЦБ РФ.

Общее количество операций по выпущенным на территории края банковским картам превысило 132 млн., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 40%. Сумма этих операций выросла почти на 20%, составив 416 млрд. руб.

По словам начальника Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олега Белохона, тенденция к увеличению доли безналичных расчетов будет сохраняться. "С развитием Интернета и улучшением его качества доля безналичных операций в оплате товаров и услуг, безусловно, будет возрастать. Этому способствует и развитие инфраструктуры кредитных организаций, размещенной в организациях торговли и сферы услуг: за первое полугодие 2017 года количество электронных терминалов увеличилось на 18% и составило 21,4 тысячи единиц", – пояснил Олег Белохон.

Всего в Приморье по состоянию на 01.07.2017 выдано 3,3 млн. банковских карт, из них почти 100 тысяч – карты национальной платежной системы "Мир".