Ряд международных авиационных компаний изменили свои маршруты над Японией

Три европейские авиакомпании переместили свои основные маршруты между Европой и Японией, чтобы по максимуму избежать полётов над Японским морем. Основная причина заключается в том, что именно в эти воды Северная Корея часто запускает свои ракеты, сообщает ЕНВ.

В этом месяце немецкая "Lufthansa", "Швейцарские Международные Авиалинии" и "Скандинавские Авиалинии" откорректировали свои маршруты. Их самолеты теперь летают вдоль японского архипелага над северными районами Хоккайдо и Тохоку. В авиакомпаниях сообщают, что новые маршруты не вызвали каких-либо серьезных изменений в полете или времени в пути. "Lufthansa" заявляет, что авиакомпания внесла изменения на всякий случай. Также в немецкой компании сообщили, что изменение маршрута произошло в результате продолжающегося кризиса, начавшегося после запуска ракет Северной Кореей.

Эксперты говорят о том, что вероятность попадания ракеты в самолёт над японской землёй крайне низка, несмотря на недавние запуски Пхеньяном двух ракет, которые пересекали Хоккайдо и падали в Тихом океане. Ракеты пролетают на высоте нескольких сотен километров, тогда как самолеты движутся примерно в 10 километрах над землей. Две японские авиакомпании, ANA и Japan Airlines, сообщают, что они не планируют менять свои маршруты полета над Японским морем.

Бывший пилот "Японских Авиалиний" Хироюки Кобаяши объясняет, что разные высоты ракет и самолетов означают, что вероятность столкновения в огромном воздушном пространстве близка к нулю. Он добавляет, что люди не должны беспокоиться о полетах над Японским морем.

Напомним, что локации, которые были исключены из маршрутов упомянутых авиакомпаний, в теории могут быть затронуты ракетными испытаниями КНДР. К примеру, 28 июля ракета "Хвасонг-14" упала в районе, где проходят многочисленные маршруты авиарейсов. Ракета, запущенная 28 июля КНДР, пролетела по прошествии 10 минут после пролета рейса Air France №293. Авиакомпаниям рекомендуется избегать полетов над северокорейским воздушным пространством с 2016 года.