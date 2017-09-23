В Китае на рельсы возвращен самый быстрый скоростной поезд

Самый быстрый в мире скоростной поезд возобновил работу в Китае. Власти страны приостановили работу поезда шесть лет назад после смертельной аварии на высокой скорости. Накануне в КНР представили модель поезда нового поколения с максимальной скоростью 350 километров в час, сообщает ЕНВ.

Поезд проходит маршрут между Пекином и Шанхаем длиной в 1500 километров, всего за четыре с половиной часа. Это на 30 минут быстрее, чем у предыдущей модели. Спустя несколько минут после отхода со станции поезд достигает максимальной скорости.

Новый поезд начал уже совершил новый рейс под новым именем. Ранее он назывался "Хекси" ("гармония"). Это название было дано в честь лозунга, одобренного бывшим китайским руководителем Ху Цзиньтао. Новая модель скоростного поезда называется "Фуксинг" ("омоложение"). Это название уже было одобрено председателем КНР Си Цзиньпином и обозначает "возрождение великой китайской наций".

Скоростные поезда в Китае в свое время работали на максимальной скорости 350 километров в час. Однако, максимальная скорость была снижена до 300 километров в час после смертельной аварии в 2011 году, в результате которой погибли более двухсот человек.

В конце 2016 года высокоскоростная железнодорожная сеть Китая протянулась на 22 000 километров. Правительство Китая планирует к 2025 году расширить её до 38 000 километров. Получение прибыли, по-видимому, не является приоритетом для тех, кто стоит за быстрым расширением железнодорожной сети Китая. Вместо этого власти КНР стремятся развивать сеть во внутренних регионах КНР. Так, в Синьцзян-Уйгурский автономный район уезжают четыре поезда в день, при этом, вагоны часто отправляются полупустыми. Национальный железнодорожный оператор страны "China Railway Corporation" продолжает обрастать долгами. По состоянию на конец 2016 года, они составили 715 миллиардов долларов.

Профессор Пекинского университета Чжао Цзянь обеспокоен тем, что железнодорожный бизнес может стать нежизнеспособным. Он указывает, что в настоящее время общий доходы бизнеса не могут даже покрывать проценты по займам для строительства высокоскоростных железнодорожных линий. Стремясь выбраться из ямы, весной этого года железнодорожный оператор поднял тарифы на некоторые из своих маршрутов до 70 процентов.