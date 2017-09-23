Поток иностранных граждан продолжает увеличиваться в Приморье

Как рассказали корреспондентам в Управлении по вопросам миграции УМВД региона, в этом году более чем на четверть увеличилось число иностранных граждан, въезжающих в Приморье с туристическим целями. Кроме того, на данный момент трудоустроено 79 845 иностранцев, мигрировавших в Приморский край. Также на 11% выросла доля иностранных студентов, проходящих обучение в приморских вузах, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.



Так, в 2017 году подразделениями по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел УМВД России по Приморскому краю на миграционный учет по месту пребывания поставлено 265 847 иностранных граждан. Это на 18,4% больше чем в 2016 году за тот же период времени. Напомним, в прошлом году было зарегистрировано 224 589 иностранцев. Из этого числа 73,6%, что составляет около 195 тысяч граждан, въехали на территорию России в порядке, требующем получения визы.



Среди поставленных на миграционный учет по месту пребывания иностранцев, большая часть прибыла в Приморье с туристическими целями. Их число составило 126 747 человек, это 47,68% от общего количества. Большое количество иностранных граждан также преследует цель трудовой деятельности. На территории Приморья трудятся 79 845 иностранных граждан, около 45% от их общего числа.



Как сообщают специалисты, в 2017 году число иностранных граждан, въезжающих в Приморье с туристическим целями, увеличилось почти на 27%.



Также значительно выросла доля иностранных граждан, въехавших с целью обучения — 5 456 человека, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Специалисты миграционной службы отмечают рост числа иностранных студентов из Китая, Южной Кореи, Узбекистана, который обусловлен возрастающей популярностью Дальневосточного федерального университета.



Основной поток приезжих в Приморский край иностранных граждан составляют граждане Китая — 133 175 человек (50% от общего числа) и граждане Республики Узбекистан — 52 132 человек (19,6% от общего числа въехавших).