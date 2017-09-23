Землетрясение силой в 6,1 балла произошло на восточном побережье Японии

Землетрясение магнитудой в 6,1 балла произошло вблизи восточного побережья Японии вчера. Официальных сообщений о возможном цунами не поступало, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Географическая служба США сообщила, что оно прошло в 281 км к востоку от города Камаиши на крупнейшем японском острове Хонсю на глубине всего 10 километров. Японское метеорологическое агентство сообщило, что никаких предупреждений о цунами не было, в ведомстве заявили, что на острове Хонсю будет ощущаться "слабое потряхивание", но риск нанесения ущерба незначителен.

Япония располагается на стыке четырех тектонических плит и испытывает ряд относительно сильных землетрясений каждый год. Поэтому в стране существуют жесткие строительные нормы, соблюдение которых предполагает, что даже сильные подземные толчки обычно наносят небольшой урон.

Сильнейшее подводное землетрясение, произошедшее в марте 2011 года, привело к возникновению цунами в северо-восточном побережье Японии, в результате чего погибли или пропали без вести более 18 000 человек. Также были затоплены три реактора на атомной электростанции Фукусима. Это была самая тяжелая атомная авария в мире, произошедшая после Чернобыльской аварии в 1986 году. Компания Tokyo Electric попытается очистить и демонтировать реакторы в следующем десятилетии.

В других местах Тихого океана, по данным Географической службы США, сильное землетрясение в 6,4 балла накануне произошло на острове Эрроманго островного государства Вануату. В службе заявили, что эпицентр землетрясения располагался в центре острова, четвертого по величине штата Вануату, однако и он находился довольно глубоко (200 км), что ослабило явление.

Отметим, что в штате Эрроманго проживает менее 2000 человек. Архипелаг Вануату, расположенный к востоку от Австралии в Тихом океане, находится в так называемом Кольце Огня и довольно часто подвержен землетрясениям.