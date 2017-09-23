Глава McAfee Security предупредил о вероятности конфликта держателей криптовалюты с государствами

Китай в начале месяца ввел запрет на продажу и торговлю криптовалютами на биржах. Это дает основания говорить о том, что "конфликт" между суверенными правительствами и легитимностью криптоконверсий, будет разгораться в дальнейшем, считает Джон МакАфи, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Среди основных проблем в отрасли, рынок которой оценивается в $150 млрд., могут ли страны применять налогообложение для криптовалютных транзакций и следует ли ограничивать биткойны и другие виртуальные валюты на общих финансовых рынках.

"Наше время войдет в историю как начало войны между сторонниками криптовалюты и правительствами мира", - сказал основатель компании сказал McAfee Security, пионер в антивирусной отрасли Джон МакАфи о растущем конфликте между правительствами и теми, кто сегодня осуществляет развитие виртуальных валют.

Более того, статус биткойна варьируется в разных юрисдикциях. В правительстве Австралии, например, заявили, что в стране будет отменено двойное налогообложение по транзакциям с использованием криптовалют, таких как биткойн. В то же время, Китаю еще предстоит определить юридический статус виртуальных валют. "Если государства не могут договориться, что это такое, они не смогут собирать доходы. Это вызовет панику в некоторых странах. Китай уже это чувствует", - заметил МакАфи.

Сторонники технологии blockchain, системы, поддерживающей биткойн, полагают, что первоначальные предложения монет или продажи токенов – это инновационный и простой способ для начинающих пользователей привлекать средства для финансирования своих проектов.

"Подобно применению химиотерапии для уничтожения раковых клеток, многие здоровые клетки также будут убиты. То, что произошло в Китае, убьет множество проектов, независимо от того, честные они или мошенничают", - замечает вице-президент Общества Гонконгского блока Эмиль Чен.

Критики биткойнов говорят, что виртуальный валютный рынок находится в своеобразном пузыре, привлекая спекулянтов. Однако МакАфи, чья компания MGT Capital Investments также зарабатывает на криптовалюте, с этим не согласен: "Расходы моей компании превышают 1000 долларов США на один биткойн. Мы являемся одной из крупнейших компаний в США. Мы тратим силы, время, электричество и много подготовки для вложения в криптовалюту. В правительствах даже не знают о том, сколько работы нужно совершить для создания счета на 100 долларов!"

Несмотря на жесткую позицию Китая в области криптовалюты, виртуальный мировой рынок продолжает расти. "Торговля в Японии, Южной Корее, США и Гонконге, основанная на крптовалюте, в настоящее время доминирует в глобальных торговых сделках, связанных с торговыми марками, после того, как в январе на китайских биржах были введены первые крупные ограничения. Большинство крупных продаж токенов и развитие blockchain произошли и происходят за пределами Китая, а крупные операции в России, Европе и США уже перебили того, к чему смогли прийти китайцы, - отмечает основатель и исполнительный директор гонконгского криптовалютного сервиса Gatecoin Аурелиен Менант. – В свою очередь, это будет иметь большое влияние на будущее системы криптовалют", - подытожил он.

Два крупнейших сервиса по обмену криптовалютами в Китае, OKCoin и Huobi, опубликовали заявления в прошлую пятницу о том, что они прекратят обмен между биткойном и юанем к 31 октября. Днем ранее в шанхайской криптовалютной бирже BTC China заявили о прекращении торговли к 30 сентября.

Некоторые предприниматели заявили, что не могут привлекать новые инвестиции на фоне политического риска. "Если мы не начнем работать, мы не сможем вернуть большую часть наших инвестиций, однако, как только мы начнем, и если власти заявят, что мы делаем что-либо незаконное, тогда нам невозможно будет вернуть наши вложения", - сказал Ван Хунью, который был готов открыть компанию по производству биткойнов в провинции Ганьсу в Китае.

Защитники биткойна съехались со всего мира для участия в двухдневном глобальном саммите Blockchain, который прошел в Гонконге в среду. Событие, организованное компанией BitKan, специализирующейся на торговле биткойнами и связанными с ним услугами, первоначально должно было состояться в Пекине 10 сентября, но было отложено за несколько дней до его начала и, в конечном итоге, перенесено в Гонконг.

4 сентября китайское правительство объявило, что выдача ICOs незаконна, определяя эту деятельность как "несанкционированное привлечение средств". Этот шаг был расценен аналитиками как смертный приговор для ICOs и централизованной торговли криптовалютами.

Такие страны, как Китай и Австралия, обеспокоены отмыванием денег и оттоком капитала, связанными с виртуальными валютами, такими как биткойн, ведь его стоимость выросла более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. Биткойн в настоящее время продается по цене 3 940 долларов США.Технология Blockchain позволяет пользователям получать доступ и обмениваться данными. Она поддерживается сетью компьютеров, а не третьей стороной.

По данным Пекинской интернет-финансовой ассоциации, в Китае за первые семь месяцев 2017 года было завершено до 65 проектов ICO, по оценкам, примерно на 2,6 млрд. юаней ($398 млн.). Китайский центральный банк заявил, что 90 процентов ICO, запущенных на материке, были мошенническими, что привело к запрету всех ICO в начале этого месяца.