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Общество

21 сентября 2017, 22:10
Тихоокеанский юридический форум прошел во Владивостоке

Тихоокеанский юридический форум прошел во Владивостоке

Форум, проводящийся в Приморье с 2015 года, ежегодно прошел в кампусе ДВФУ на острове Русский в Юридической школе

Форум "Перспективы развития юридической науки, практики и образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе" начал свою работу в столице Приморского края. Стало известно, что большую часть форума займут международные научно-практические конференции. Форум прошел на базе Юридической школы Дальневосточного федерального университета уже в третий раз, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

На Тихоокеанском юридическом форуме, участие в котором приняли более 180 юристов из России, Японии, Южной Корея, Китая и США, рассмотрели правовые аспекты освоения Арктики и развития Северного морского и Шелкового пути, перспективы противодействия коррупции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона(АТР), а также другие актуальные проблемы.

Как рассказали корреспондентам организаторы мероприятия, форум проводится при поддержке АНО "Центр "Амурский тигр", Ассоциации юристов России, Дальневосточного регионального отделения Ассоциации юристов России, Института Конфуция Дальневосточного федерального университета, Всемирной ассоциации медицинского права, Адвокатских палат Японии, Республики Корея, Адвокатской палаты Приморского края, Лиги здоровья нации, Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, Ассоциации негосударственных вузов.

Мероприятие было проведено на нескольких уровнях. Так, помимо пленарного заседания, прошли восемь профильных международных конференций, в том числе Михайловские научные чтения, работа в секциях по направлениям, научно-исследовательский семинар с Ассоциацией по морскому праву Южной Кореи.

Метки: ДВФУ, форум

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