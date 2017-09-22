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Фоторепортажи

21 сентября 2017, 21:20
"Теснота" покорила жюри во Владивостоке
"Теснота" покорила жюри во Владивостоке
"Теснота" покорила жюри во Владивостоке
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"Теснота" покорила жюри во Владивостоке

Главный приз фестиваля "Меридианы Тихого" достался российскому фильму

Победу на фестивале "Меридианы Тихого" завоевала картина режиссера Кантемира Балагова "Теснота". Фильм уже был отмечен престижными наградами в Канне и на "Кинотавре". Жюри фестиваля, который прошел во Владивостоке, присудило картине гран-при и высоко оценило исполнительницу главной женской роли. Актриса Дарья Жовнер получила приз "За лучшую женскую роль". За обеими наградами на сцену вышел соавтор сценария "Тесноты" Антон Яруш, сообщают ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету".

Напомним, международный кинофестиваль стран АТР был организован 15 лет назад. 

За это время во Владивостоке побывало множество легенд мирового кино: Жерар Депардье, Ким Ки Дук, Катрин Денев, Лайза Минелли, Жаклин Биссет, Пьер Ришар, Фанни Ардан, Настасья Кински, Майкл Мэдсен, а также известные российские актеры и режиссеры такие как Сергей Юрский, Никита Михалков, Владимир Меньшов, Кирилл Серебренников, Карен Шахназаров, Александр Абдулов. Ксения Алферова, Егор Бероев, Владимир Машков, Лия Ахеджакова и многие другие.

Призом губернатора Приморского края "9288 километров", что символизирует расстояние от Владивостока до Москвы, Владимир Миклушевский в этом году наградил генерального директора фестиваля Ефима Звеняцкого - одного из инициаторов создания "Меридианов Тихого".

"Фестиваль стал настоящим праздником киноискусства, которого приморцы всегда с нетерпением ждут. С каждым годом он открывает новые возможности для кинематографистов, привлекает все больше участников из разных стран. Это подтверждает его значимость на всероссийском и международном уровне", - уверен Владимир Миклушевский.

 Организатор фестиваля Администрация Приморского края с первых дней заложила замечательную традицию - захватывать в фестивальную орбиту не только Владивосток. И в этом году в районных домах культуры, сельских клубах, кинотеатрах, школах, библиотеках, детских школах искусств, воинских частях побывали с бесплатными концертами звезды российского театра и кино. Приморцы всегда с радостью ждут этих встреч, чтобы пообщаться с артистами, сфотографироваться на память и взять автографы. Ждут и готовят гостинцы - еще никто из участников кинотуров не уезжал без меда или варенья, даров уссурийской тайги и огромных букетов осенних цветов - хризантем и георгинов.

Российские и зарубежные участники фестиваля нередко возвращаются во Владивосток, чтобы снимать свое кино, и таких примеров становится все больше. В помощь кинематографистам создана Приморская кинокомиссия.

"Я приезжал во Владивосток в 2005 году, снимал здесь сцены для своего фильма "Тайфун". На этом фестивале я был членом жюри, - рассказал южнокорейский режиссер Квак Кен Тхэк. - Владивосток 2017-го меня поразил! Во-первых, он стал намного чище, во-вторых, так много здесь молодых счастливых лиц! В-третьих, я нашел немало новых интересных локаций для съемок. И это даже не мосты, а улицы, идущие вверх-вниз. С каждой новой точки открываются замечательные ракурсы, это очень кинематографично! Мы с коллегами не первый год с удовольствием приезжаем на фестиваль и отправляемся в кинотуры по Приморью. Каждый раз встречи со зрителями проходят очень тепло, искренность и доброжелательность людей заряжают нас энергией. Должен отметить, что техническая оснащенность сельских клубов и домов культуры заметно улучшилась. А в первые годы работы на "Меридианах Тихого" мы привозили нужную аппаратуру из Владивостока".

Метки: Меридианы Тихого

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