Во владивостокских автобусах стали появляться листовки против фильма "Матильда"

История, связанная с выходом в свет фильма Алексея Учителя, начинает обрастать новыми фактами. Не исключением в череде событий, связанных с выходом фильма, оказалась и приморская столица, сообщает ЕНВ.

Начнём с того, что приморский зритель увидел кинокартину раньше всеобщей премьеры. Билеты были полностью раскуплены, а сама картина получила положительные зрительские отзывы.

Однако, часть верующих считают, что их чувства глубоко оскорблены фильмом, в котором показывается роман императора Николая Второго с балериной Матильдой Кшесинской.

В рамках этой истерии на улицах города и в общественном транспорте стали появляться плакаты, требующие запретить показ фильма. Баннеры с призывами к запрету кинокартины появились в автобусах одной из коммерческих фирм, специализирующихся на пассажирских перевозках. Администрация города заявляет, что повлиять на коммерческую фирму она не может.

Напомним, что хотя вышеупомянутый фильм пока не вышел на широкие экраны, против его выхода началась целая кампания, спровоцированная бывшим прокурором Крыма, а ныне депутатом российской Госдумы Натальей Поклонской.