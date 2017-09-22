"Дочку" СДС в Приморском крае переводит на себя морской порт "Суходол"

Кемеровскому АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС) согласовано приобрести 100% уставного капитала ООО "Морской порт "Суходол", который является "внучкой" СДС в Приморском крае, сообщают ЕНВ сот ссылкой на "Коммерсант".

Согласно документу ФАС (Федеральная Антимонопольная служба), СДС и морскому порту "Суходол" в течении 30 дней предписано принять и разместить в интернете приказы и распоряжении о недискриминационном доступе к портовым услугам, о заключении договоров на услуги по погрузо-разгрузочным работам напрямую и без посредников, о равных условиях доступа к портовой инфраструктуре как аффилированным, так и неаффилированным лицам, о недопущении установления тарифов на услуги порта в иностранной валюте, а также о нормативно-пропускной способности порта и доступных технических возможностях.

На сегодняшний день, 100% уставного капитала ООО "Морской порт "Суходол" принадлежит угольному подразделению "СДС-Уголь", (АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь").

В начале 2013 года СДС объявил о намерении построить порт в южной части Приморского края. В декабре того же года с ФГУП "Росморпорт" было подписано соответствующее соглашение о строительстве с объемом финансирования 18 млрд руб. Позднее проект подорожал до 30 млрд руб., однако, реализация его так и не началась.