Пенсионеры Приморского края получат дополнительные деньги

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении семи регионам страны 1 млрд руб. на социальные доплаты к пенсии. В их число входят Приморский, Камчатский и Хабаровский край, Якутия, Коми, Архангельская и Московская области, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.



"Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тыс. человек", — говорится в пояснении к распоряжению.



На заседании правительства 13 сентября, Дмитрий Медведев пояснил, что выделенные средства должны пойти на поддержку неработающих пенсионеров, чей доход меньше, чем региональный прожиточный минимум. Общая сумма средств, направленных на выплаты, должна составить 6,5 млрд руб.