Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

21 сентября 2017, 16:50
Зафиксирован первый случай отзыва судом прав на участок по программе "Дальневосточный гектар"

Зафиксирован первый случай отзыва судом прав на участок по программе "Дальневосточный гектар"

Резонансный инцидент произошел в Хабаровском крае

Ванинский районный суд Хабаровского края отозвал право на земельный участок, которое было выдано жительнице поселка городского типа Ванино в рамках программы "Дальневосточный гектар", сообщают ЕНВ со ссылкой на РБК. 

 Пока это первый беспрецедентный случай, произошедший в рамках этого проекта.

Инициаторами отзыва "гектара" стали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), об этом заявил представитель регионального штаба ОНФ Юрий Светличный. 

Дело в том, что гектар распространялся на место общего пользования граждан. Участок площадью 419 кв. м расположен в центральной части Ванино на Приморском бульваре, на месте живописного сквера.

Это место - одно из самых оживленных в поселке. Здесь расположено отделение банка, магазины и аптека.

В планах местной жительницы, получившей участок, было открытие на данной территории цветочного магазина. 

По словам Светличного, у нее остается возможность выбрать участок в другом месте либо обжаловать решение суда.

Обращение в отделение ОНФ в Хабаровском крае было инициировано жителями поселка в мае 2017 года. Юрий Светличный пояснил, что право на участок было выдано 19-тилетней жительнице поселка Натальи Круминой. Скорее всего, она является "подставным" владельцем гектара. 

"Когда мы к ней пришли, она стала звонить какому-то человеку, начала получать от него указание. На заседании суда мы его увидели, им оказался некий Эрик Березовский", — рассказал активист.

По словам руководителя пресс-службы Ванинского районного суда Светланы Винокуровой, решение об отзыве прав на "Дальневосточный гектар" было принято 18 сентября.

"Требования прокурора удовлетворены, резолютивная часть вчера была оглашена. Мотивировочная часть решения изготавливается в течение пяти дней и будет размещена на официальном сайте суда", — пояснила она.

На данный момент, активистами ОНФ в Ванино было выявлено около 67 "сомнительных" участков, переданных в пользование гражданам по программе "Дальневосточный гектар".

Эти территории также находятся в центре поселка недалеко от администрации и других социально значимых объектов.

Юрий Светличный разъяснил, что также "остается туманным" судьба участков, которые получили жители района имени Лазо на территории неработающего Хорского биохимического завода. Также не ясна ситуация с собственниками в поселке Кругликово, где приусадебные участки раздали на "дальневосточные гектары".

Напомним, закон о "дальневосточном гектаре" начал действовать с 2016 года. С 1 февраля подать заявку на получение земли на Дальнем Востоке могут жители всех российских регионов. Земля распределяется следующим образом: семья из двух человек может получить два гектара, из трех — три и т.д. Участок предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет, после чего нужно арендовать эту землю на 49 лет. После десяти лет пользования участок можно оформить в собственность.

Метки: дальневосточный гектар

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Дочку" СДС в Приморском крае переводит на себя морской порт "Суходол""Дочку" СДС в Приморском крае переводит на себя морской порт "Суходол"
вчера, 17:30
100% уставного капитала согласовано приобрести кемеровской холдинговой компании
14-й Тихоокеанский медицинский конгресс стартовал во Владивостоке14-й Тихоокеанский медицинский конгресс стартовал во Владивостоке
вчера, 15:20
За всю историю мероприятия он стал одним из самых масштабных
Археологи из России и Китая проводят исследования корейского городища на территории Приморского краяАрхеологи из России и Китая проводят исследования корейского городища на территории Приморского края
вчера, 13:10
В 2018 году ученые ДВО РАН совместно с китайскими специалистами будут продолжать раскопки и уточнять топографию

Последние новости

Тихоокеанский юридический форум прошел во ВладивостокеТихоокеанский юридический форум прошел во Владивостоке
вчера, 22:10
Форум, проводящийся в Приморье с 2015 года, ежегодно прошел в кампусе ДВФУ на острове Русский в Юридической школе
"Теснота" покорила жюри во Владивостоке"Теснота" покорила жюри во Владивостоке
вчера, 21:20
Главный приз фестиваля "Меридианы Тихого" достался российскому фильму
Во владивостокских автобусах стали появляться листовки против фильма "Матильда"Во владивостокских автобусах стали появляться листовки против фильма "Матильда"
вчера, 18:10
Администрация города заявляет, что повлиять на коммерческую фирму она не может

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением" 1
16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+