Зафиксирован первый случай отзыва судом прав на участок по программе "Дальневосточный гектар"

Ванинский районный суд Хабаровского края отозвал право на земельный участок, которое было выдано жительнице поселка городского типа Ванино в рамках программы "Дальневосточный гектар", сообщают ЕНВ со ссылкой на РБК.

Пока это первый беспрецедентный случай, произошедший в рамках этого проекта.

Инициаторами отзыва "гектара" стали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), об этом заявил представитель регионального штаба ОНФ Юрий Светличный.

Дело в том, что гектар распространялся на место общего пользования граждан. Участок площадью 419 кв. м расположен в центральной части Ванино на Приморском бульваре, на месте живописного сквера.

Это место - одно из самых оживленных в поселке. Здесь расположено отделение банка, магазины и аптека.

В планах местной жительницы, получившей участок, было открытие на данной территории цветочного магазина.

По словам Светличного, у нее остается возможность выбрать участок в другом месте либо обжаловать решение суда.

Обращение в отделение ОНФ в Хабаровском крае было инициировано жителями поселка в мае 2017 года. Юрий Светличный пояснил, что право на участок было выдано 19-тилетней жительнице поселка Натальи Круминой. Скорее всего, она является "подставным" владельцем гектара.

"Когда мы к ней пришли, она стала звонить какому-то человеку, начала получать от него указание. На заседании суда мы его увидели, им оказался некий Эрик Березовский", — рассказал активист.

По словам руководителя пресс-службы Ванинского районного суда Светланы Винокуровой, решение об отзыве прав на "Дальневосточный гектар" было принято 18 сентября.

"Требования прокурора удовлетворены, резолютивная часть вчера была оглашена. Мотивировочная часть решения изготавливается в течение пяти дней и будет размещена на официальном сайте суда", — пояснила она.

На данный момент, активистами ОНФ в Ванино было выявлено около 67 "сомнительных" участков, переданных в пользование гражданам по программе "Дальневосточный гектар".

Эти территории также находятся в центре поселка недалеко от администрации и других социально значимых объектов.

Юрий Светличный разъяснил, что также "остается туманным" судьба участков, которые получили жители района имени Лазо на территории неработающего Хорского биохимического завода. Также не ясна ситуация с собственниками в поселке Кругликово, где приусадебные участки раздали на "дальневосточные гектары".

Напомним, закон о "дальневосточном гектаре" начал действовать с 2016 года. С 1 февраля подать заявку на получение земли на Дальнем Востоке могут жители всех российских регионов. Земля распределяется следующим образом: семья из двух человек может получить два гектара, из трех — три и т.д. Участок предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет, после чего нужно арендовать эту землю на 49 лет. После десяти лет пользования участок можно оформить в собственность.