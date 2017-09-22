После драки подростков во Владивостоке началась проверка

В пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю сообщили о начале проверки, инициированной после драки несовершеннолетних во Владивостоке. Сейчас Инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников конфликта и обстоятельства происшествия, сообщает ЕНВ.

По факту драки между подростками на улице Гульбиновича проводится проверка. Родителям несовершеннолетних выдано направление на прохождение судебно-медицинского обследования.



Напомним, 16 сентября, на улице Гульбиновича в Первомайском районе Владивостока, вооруженная группа пьяных подростков избила пятерых детей 12–13 лет. Одному из пострадавших сломали нос и зубы. Родители пострадавших детей написали заявления в полицию.



Старший помощник руководителя приморского управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская сообщила СМИ, что ведомство также начало проверку по факту избиения детей. "Сейчас мы ждем от полиции материалов дела, они должны их нам передать. Проверка уже идет, по ее итогам наши сотрудники примут процессуальное решение", — пояснила она.