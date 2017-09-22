Новая схема хищения денег с банковских карт

У мошенников появилась новая схема кражи денег с банковских карт. Главными жертвами мошенников, использующих этот способ, становятся граждане, которые продают товары в интернете, сообщают ЕНВ со ссылкой на "Известия".



По данным организации Zecurion, занимающейся вопросами кибербезопасности, для осуществления задуманного, злоумышленники используют так называемую "социальную инженерию".



Притворившись потенциальным покупателем, мошенник старается узнать у продавца CVV-код, который расположен на обратной стороне банковской карты. При этом вор поясняет, что цифра нужна ему "для успешной транзакции". Торговцы, назвавшие код, лишаются своих денег.



Глава Zecurion Владимир Ульянов предупреждает, что злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным "номером счета".



Благодаря новой схеме, мошенники уже похитили у граждан около 200 миллионов рублей.