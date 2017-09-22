Депутатам Думы г. Владивостока V созыва вручили удостоверения

Николай Кичатов, председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, огласил решение ВГМИК о результатах выборов депутатов Думы города Владивостока, прошедших 10 сентября текущего года, и вручил удостоверения депутатам, избранным по единому избирательному округу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Думы города Владивостока.



По единому избирательному округу в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:

от Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - Елена Новицкая, Владимир Исаков, Андрей Брик, Роза Чемерис, Дмитрий Поташев, Роман Санклер, Виктор Аблапов, Денис Валишин, Лилия Полозова;

от Приморского краевого отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" - Сергей Белов, Евгений Ляшенко, Александр Глебов, Тахир Ибашев, Иван Голубка;

от Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России - Василий Васильев, Алексей Викдоров;

от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае - Руслан Галицкий;

от Регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"в Приморском крае - Елена Демидова.

По одномандатным избирательным округам в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:

Николай Голояд, одномандатный избирательный округ № 1;

Виктор Федоров, одномандатный избирательный округ № 2;

Денис Русинов, одномандатный избирательный округ № 3;

Наталья Войновская, одномандатный избирательный округ № 4;

Сергей Бочин, одномандатный избирательный округ № 5;

Евгений Тесленко, одномандатный избирательный округ № 6;

Василиса Сысоева, одномандатный избирательный округ № 7;

Надежда Телелюева, одномандатный избирательный округ № 8;

Александр Щербаков, одномандатный избирательный округ № 9;

Евгений Пименов, одномандатный избирательный округ № 10;

Людмила Таран, одномандатный избирательный округ № 11;

Станислав Примаченко, одномандатный избирательный округ № 12;

Александр Шукевич, одномандатный избирательный округ № 13;

Геннадий Куликов, одномандатный избирательный округ № 14;

Наталья Кочугова, одномандатный избирательный округ № 15;

Кирилл Григорьев, одномандатный избирательный округ № 16;

Артур Ахоян, одномандатный избирательный округ № 17.

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов, поздравил избранных депутатов Думы города Владивостока нового созыва. Он выразил уверенность, что исполнительный и представительный органы местного самоуправления продолжат конструктивное взаимодействие по решению важных задач обеспечения жизнедеятельности города и развития городской территории.

В ближайшее время депутатам предстоит принять городской бюджет, работа по подготовке которого сейчас ведется в администрации города.

После ее завершения проект бюджета будет внесен на утверждение в Думу Владивостока.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Талабаева пожелала депутатам нового созыва Думы плодотворной работы на ближайшие пять лет.

Напомним, 22 сентября 2017 года в 14 часов в зале заседаний по (ул. Суханова, состоится первое заседание Думы города Владивостока V созыва. Это будет организационное заседание, на котором будут избраны основные руководящие органы, в том числе председатель Думы, заместители председателя, председатели комитетов, после чего представительный орган сможет осуществлять свою работу и принимать все необходимые решения.