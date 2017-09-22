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Политика

21 сентября 2017, 15:30
Депутатам Думы г Владивостока V созыва вручили удостоверения

Депутатам Думы г. Владивостока V созыва вручили удостоверения

Торжественное мероприятие состоялось 20 сентября

Николай Кичатов, председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии, огласил решение ВГМИК о результатах выборов депутатов Думы города Владивостока, прошедших 10 сентября текущего года, и вручил удостоверения депутатам, избранным по единому избирательному округу, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Думы города Владивостока.

По единому избирательному округу в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:

  • от Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - Елена Новицкая, Владимир Исаков, Андрей Брик, Роза Чемерис, Дмитрий Поташев, Роман Санклер, Виктор Аблапов, Денис Валишин, Лилия Полозова;
  • от Приморского краевого отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" - Сергей Белов, Евгений Ляшенко, Александр Глебов, Тахир Ибашев, Иван Голубка;
  • от Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России - Василий Васильев, Алексей Викдоров;
  • от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае - Руслан Галицкий;
  • от Регионального отделения политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"в Приморском крае - Елена Демидова.
  • По одномандатным избирательным округам в Думу города Владивостока избраны следующие депутаты:
  • Николай Голояд, одномандатный избирательный округ № 1;
  • Виктор Федоров, одномандатный избирательный округ № 2;
  • Денис Русинов, одномандатный избирательный округ № 3;
  • Наталья Войновская, одномандатный избирательный округ № 4;
  • Сергей Бочин, одномандатный избирательный округ № 5;
  • Евгений Тесленко, одномандатный избирательный округ № 6;
  • Василиса Сысоева, одномандатный избирательный округ № 7;
  • Надежда Телелюева, одномандатный избирательный округ № 8;
  • Александр Щербаков, одномандатный избирательный округ № 9;
  • Евгений Пименов, одномандатный избирательный округ № 10;
  • Людмила Таран, одномандатный избирательный округ № 11;
  • Станислав Примаченко, одномандатный избирательный округ № 12;
  • Александр Шукевич, одномандатный избирательный округ № 13;
  • Геннадий Куликов, одномандатный избирательный округ № 14;
  • Наталья Кочугова, одномандатный избирательный округ № 15;
  • Кирилл Григорьев, одномандатный избирательный округ № 16;
  • Артур Ахоян, одномандатный избирательный округ № 17.        

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов, поздравил избранных депутатов Думы города Владивостока нового созыва. Он выразил уверенность, что исполнительный и представительный органы местного самоуправления продолжат конструктивное взаимодействие по решению важных задач обеспечения жизнедеятельности города и развития городской территории. 

В ближайшее время депутатам предстоит принять городской бюджет, работа по подготовке которого сейчас ведется в администрации города.

После ее завершения проект бюджета будет внесен на утверждение в Думу Владивостока.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Талабаева пожелала депутатам нового созыва Думы плодотворной работы на ближайшие пять лет.

Напомним, 22 сентября 2017 года в 14 часов в зале заседаний по (ул. Суханова, состоится первое заседание Думы города Владивостока V созыва. Это будет организационное заседание, на котором будут избраны основные руководящие органы, в том числе председатель Думы, заместители председателя, председатели комитетов, после чего представительный орган сможет осуществлять свою работу и принимать все необходимые решения.

Метки: Дума

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