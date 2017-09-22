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Экономика

21 сентября 2017, 15:20
14-й Тихоокеанский медицинский конгресс стартовал во Владивостоке

14-й Тихоокеанский медицинский конгресс стартовал во Владивостоке

За всю историю мероприятия он стал одним из самых масштабных

14-й Тихоокеанский медицинский конгресс стартовал во Владивостоке. В этом году в нем приняло участие более 4 тыс врачей и студентов медицинских образовательных учреждений Дальневосточного федерального округа, сообщают ЕНВ.

Вчера, 20 сентября, в большом зале администрации Приморского края пленарным заседанием открылся ежегодный Тихоокеанский медицинский конгресс. Мероприятие продлится до 22 сентября. В рамках конгресса запланировано 37 симпозиумов, 12 мастер-классов, 8 лекций,13 школ, тренинги для практикующих врачей, и другие мероприятия. 

На конгресс прибыли делегации медработников из Китая, Кореи, США, и других стран. В рабочей программе международного конгресса проведение конференций, лекций, "мастер классов" и "круглых столов" по различным направлениям современной медицины - от кардиологии и педиатрии до фармакологии и пластической хирургии.

Заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Екатерина Елисеева отметила, что конгресс призван познакомить врачей всех специальностей с самыми последними достижениями в области диагностики, лечения, фармакотерапии. 
- Этот конгресс даёт возможность нашим врачам, не покидая пределов Приморского края, послушать ведущих, лучших, передовых лекторов России и познакомиться с самыми современными методами диагностики и лечения, сказала она.

Метки: конгресс, медицина

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