50 стран подписали договор о запрещении ядерных испытаний ООН

50 стран и территорий подписали международный договор о юридическом запрещении испытаний ядерного оружия. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес подчеркнул важность договора на церемонии его подписания, состоявшейся в среду, сообщает ЕНВ.

Гутеррес заявил, что договор является важным шагом на пути к универсальной цели – мира, свободного от ядерного оружия. Он добавил, что "этим оружием конца света нельзя позволять угрожать миру и будущему детей".

Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис Ривера, возглавлявший переговоры по договору, осудил ядерные державы за то, что они заставили людей и планету жить в страхе. Он призвал ядерные государства присоединиться к этому договору. Представители из 50 стран и территорий подписали договор по состоянию на вечер среды. Данный договор вступит в силу спустя 90 дней после его ратификации 50 странами.

Договор был принят в июле нынешнего года на конференции ООН. За него было отдано 122 голоса. Он запрещает весь комплекс мероприятий, связанных с ядерным оружием, таких как разработка, испытание и производство, а также использование или угроза применения этого оружия.

Отметим, что этот договор был бойкотирован всеми ядерными государствами и такими странами, как Япония, которые зависят от иностранного ядерного оружия, применяемого другими странами для их защиты.