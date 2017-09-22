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Экономика

21 сентября 2017, 13:10
Археологи из России и Китая проводят исследования корейского городища на территории Приморского края

Археологи из России и Китая проводят исследования корейского городища на территории Приморского края

В 2018 году ученые ДВО РАН совместно с китайскими специалистами будут продолжать раскопки и уточнять топографию

Приморские археологи совестно с приглашенными специалистами из КНР начали исследования древнейшего корейское городища, найденного на границе РФ и КНР в Хасанском районе Приморского края. Об этом корреспондентам рассказали в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, сообщает ЕНВ со ссылкой на "РИА-Новости".

По словам заместителя отдела средневековой археологии института Надежды Артемьевой, городище найдено на территории национального парка Приморского края "Земля леопарда". Крепость Шуйлюфэн, что в переводе с китайского языка означает "Пик водного потока", расположена в 14 километрах к северу от поселка Хасан, на линии российско-китайской границы. Тем самым, граница двух государств условно разделяет городище на две части.

Площадь городища — 3,5 гектара, а длина старых крепостных стен — 727,5 метра. По официально предоставленным данным, основание крепости датировано XV веком, то есть периодом государства Великий Чосон. Именно так называлась Корея в период с 1392 по 1897 года. Шуйлюфэн — первый обнаруженный в Приморье памятник этого времени. Эту крепость строили корейцы около 600 лет назад для обороны захваченной ими территории от набегов. Высота возведенных из плоских камней стен в некоторых местах достигает трех метров.

Специалисты института истории, археологии и этнографии народов ДВО РАН считают, что крепость связана с именем национального корейского героя Ли Сунсина, проходившего в этих местах военную службу. Он почитается как "священный герой" и "герой спасения отечества", знаменит своими победами над морским флотом Японии и тем, что сконструировал первые в мире броненосцы-кобуксоны — корабли-черепахи. "Мы собираемся продолжать исследования городища вместе со специалистами из Китая. Новые сведения мы сможем предоставить только в следующем году, когда начнется новый сезон раскопок — в марте-апреле", — рассказала Надежда Артемьева.

По словам эксперта, в этом сезоне археологам удалось расчистить вход в крепость — он отличается от тех, что ранее встречались в Приморье. "Мы обнаружили крепежные камни, выяснили, что представляет собой парадная арка. Она крыта необычной черепицей, и на ней мы нашли китайские иероглифы, которые перевели как "Великий мастер", — тогда основным языком на территории был китайский. Они были и написаны рукой, и нанесены штампом", — сообщила ученый.

Эти открытия для археологов стали необычными. В 2018 году ученые ДВО РАН совместно с китайскими специалистами будут продолжать раскопки и уточнять топографию. "Мы впервые вышли на такой город, обычно в Приморье встречаются постройки XIII века, а этот — XVI-XVII веков. Мы надеемся, что его исследование отроет страницы истории региона, которые ранее не изучались. Мы уже связали крепость с историческими событиями, которые происходили в то время, и надеемся найти точное название крепости в письменных источниках", — добавила Надежда Артемьева.

Метки: ДВО РАН

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