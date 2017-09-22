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Общество

21 сентября 2017, 12:50
Приморье стал одним из пяти передовых регионов России по предоставлению услуг в режиме "одного окна"

Приморье стало одним из пяти передовых регионов России по предоставлению услуг в режиме одного окна

Каждый день в приморских МФЦ обслуживают около 5 тысяч посетителей

Приморский край вошел в пятерку лучших регионов РФ по предоставлению услуг в режиме "одного окна". Об этом стало известно исходя из рейтинга субъектов России по организации предоставления государственных услуг по принципу одного окна за второй квартал этого года, опубликованный Министерством экономического развития РФ, сообщает ЕНВ.

 В число регионов, набравших наибольшее количество баллов, вошли Воронежская область, Республика Дагестан, Приморский край, Липецкая область и Республика Саха (Якутия). Регионы оценивались по нескольким показателям, в частности, по доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна, количеству услуг и соответствию правилам организации деятельности многофункциональных центров (МФЦ).

"Мы придаем большое значение качеству предоставления услуг в приморских МФЦ. Для повышения профессионализма сотрудников регулярно проводится обучение, а также краевой конкурс на лучшего оператора и лучшее учреждение. Помимо этого, мы регулярно сокращаем количество документов для получения госуслуг", - прокомментировал изданию глава департамента информатизации и телекоммуникаций региона Илья Красильников.

К слову, на территории Приморского края на данный момент действует 37 муниципальных МФЦ и один краевой. Здесь можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обслуживают около 5 тысяч посетителей. В департаменте информатизации и телекоммуникаций отметили, что расширение списка услуг МФЦ - поручение губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По мнению главы региона, с развитием портала госуслуг и открытием сети МФЦ жители края избавятся от необходимости тратить время на хождение по различным инстанциям.

Директор Центра социальных инноваций "Черный куб", политолог Юрий Коломейцев считает попадание Приморья в ТОП-5 регионов по оказанию услуг МФЦ не случайным. По его словам, последние пять лет и городские, и краевые власти отдавали развитию сферы предоставления услуг большое значение, тогда как во многих других регионах РФ этого сделано не было.

Метки: МФЦ

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