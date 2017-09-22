Опасный для здоровья мед пытались провести из Приморья в Китай

Крупные партии меда, которые содержали опасные для здоровья человека химические соединения, задержали на российско-китайской границе специалисты Россельхознадзора. Около 18 тонн вредного продукта возвратилось в Приморский край, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.



Как рассказали изданию в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на двух пропускных пунктах госинспекторы обнаружили одинаковые нарушения. В двух партиях меда уровень вредных веществ был превышен в колоссальное количество раз.



Так, в Гродеково госинспекторы приостановили крупную партию натурального меда. Вес груза составил более 3107 килограмм. Лабораторные исследования выявили в меде превышение общей бактериальной обсемененности и содержание вредных веществ — метаболитов нитрофуранов. Так как доля опасных веществ в меде в 4 раза превышала допустимую норму, ветеринарные инспекторы постановили приостановить движение груза.



На другом пограничном ветеринарно-контрольном пункте "Полтавка" ветеринарные инспекторы приостановили еще одну крупную партию мёда весом около 16 тысяч килограмм, поступившую из Владивостока с аналогичными первому случаю нарушениями. Но во второй партии, согласно лабораторным исследованиям, в меде установлено превышение метаболитов нитрофуранов уже в 7 раз. Опасный груз возвращен на родину, где будут проводиться дальнейшие проверки продукта.