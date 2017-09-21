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Китай

20 сентября 2017, 23:20
На XIX съезде КПК Си Цзиньпин может встать в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином

На XIX съезде КПК Си Цзиньпин может встать в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином

Коммунистическая партия Китая планирует включить руководящие принципы лидера правящей партии в свой устав

По информации государственного информационного агентства "Синьхуа", в политбюро КПК на этой неделе анонсировали новые поправки в устав правящей партии. Сделано это будет в целях отражения "новых концепций управления, мысли и стратегии", сообщает ЕНВ.

Данное выражение часто используется в последнее время для описания политического мышления главы Китая Си Цзиньпина. Внимание сосредоточено на том, будут ли его идеологические принципы записаны в устав под его именем.

Упомянутый устав сейчас включает в себя два руководящих принципа, которые носят имена бывших руководителей страны. Один из них – принцип Мао Цзэдуна, которого называют отцом-основателем страны. Другой – принцип Дэн Сяопина, инициирующего политику открытых дверей и реформ. Теории бывших руководителей КНР, таких как Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, были также включены в устав, однако не под их именами.

Национальный съезд Коммунистической партии является ключевым событием, проводимым каждые 5 лет. На 19-м съезде в этом году ожидается масштабная кадровая перестановка, а также переизбрание Си Цзиньпина на второй срок Председателя КНР.

Метки: Дэн Сяопин, КПК, Мао Цзэдун, Си Цзиньпин, съезд, Устав

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