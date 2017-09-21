Строительство элеваторного комплекса в ТОР "Михайловский" подходит к завершающей стадии

Строительство первого этапа элеваторного комплекса мощностью 45 тысяч тонн в населенном пункте Прохоры Спасского района Приморья подходит к концу. По официальным сообщениям, работы по второму этапу с возведением комбикормового завода производительностью 15 т/час будут завершены до 2018 года. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован до конца этого года в ТОР "Михайловский". На данный момент компания обрабатывает более 10 тысяч гектаров земли, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



Компании-резиденты "Мерси трейд" и "Приморский бекон", которые осуществляют свою деятельность в составе Агрохолдинга "Мерси Агро Приморье", специализируются на животноводстве, выращивании зерна и производстве кормов. Также, компании реализуют проект по строительству свинокомплексов общей производственной мощностью 540 тысяч голов ежегодно. К настоящему времени уже запущены в работу два из семи запланированных свинокомплекса общей производительностью 122 тысячи голов в год.



Как рассказал корреспондентам заместитель главы компании "Мерси трейд" Андрей Колота, идея строительства свинокомплексов впервые возникла, когда были проанализированы, конкурентные преимущества Дальнего Востока и перспективы тех проектов, которые были начаты ранее. "Мы поняли, что сельское хозяйство, несмотря на сложность, является перспективной отраслью, и Приморский край обладает конкурентным преимуществом для реализации этих перспектив", - отметил он.



Первый этап создания наиболее крупного в крае свинокомплекса началось в Спасском районе еще в 2011 году. Тем самым, это положило начало серии технологически новых для края растениеводческих, животноводческих, инфраструктурных проектов для развития сельского хозяйства региона. "Во время детальной разработки проекта стало ясно, что инфраструктура Приморья не дотягивает до качественного производства комбикормов. Поэтому компания пришла к созданию вертикально интегрированного холдинга, в котором предусмотрен полный цикл производства: от сои и кукурузы в качестве основных компонентов комбикорма, до убоя свиней и выпуска охлажденной продукции" - рассказал спикер.



Для справки, статус резидента территории опережающего развития "Михайловский" компании "Мерси трейд" и "Приморский бекон" получили в октябре 2015 года. Объем капиталовложений компаний "Мерси Трейд" и "Приморский бекон" в рамках деятельности в ТОР "Михайловский" составит более 20 миллиардов рублей. Сейчас уже профинансировано около двух миллиардов рублей и создано более 600 рабочих мест. Полная реализация проекта позволит обеспечить более 1000 рабочих мест.

Напомним, Корпорация развития Дальнего Востока, как управляющая компания территорий опережающего развития, ведет работы по созданию инфраструктуры в ТОР "Михайловский". Сегодня завершается строительство дороги в районе села Некруглово, продолжается строительство линий электропередач 10,35 и 110 кВ, четырех трансформаторных подстанций.