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Южная Корея

20 сентября 2017, 16:50
Мэр Сеула подал жалобу на бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака

Мэр Сеула подал жалобу на бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака

Глава столичного города обратился в прокуратуру в связи с предполагаемой кампанией по его травле спецслужбами страны

Мэр Сеула Пак Вонсун попросил прокуроров во вторник начать рассмотрение данного дела. Пак Вонсун утверждает, что Ли Мён Бак разрешил Службе национальной разведки распространять слухи о том, что он якобы поддерживает Северную Корею. Мэр столицы Южной Кореи также утверждает, что бывший президент мобилизовал консервативные группы, чтобы критиковать его политику, сообщает ЕНВ.

Администрация президента Мун Джэина расследует версию о размещении клеветнической информации в средствах массовой информации республики. Сообщается, что оно уже подтвердило, что Пак Вонсун действительно был одной из целей этой клеветнической кампании.

Администрация нынешнего президента также обнаружила, что спецслужбы оказали давление на радиовещательные станции для того, чтобы они не нанимали актеров и режиссеров, которые критиковали правительство Ли Мён Бака. Актеры, внесенные в черный список, также планируют подать жалобу против бывшего президента.

Внимание сосредоточено на том, начнут ли прокуроры масштабное расследование против бывшего президента. Консервативные партии уже обвиняют правительство Мун Джэина в политической мести.

Метки: Ли Мен Бак, прокуратура, скандал

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