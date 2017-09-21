Глава Мьянмы выступила с комментариями по поводу ситуации с беженцами в стране

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи впервые публично выступила с сообщением о продолжающемся насилии в ее стране, в результате которого сотни тысяч представителей мусульманского меньшинства покинули Мьянму. Государственный советник заявила, что она рассмотрит вопрос о том, как решить эту проблему, сообщает ЕНВ.

По подсчетам Организации Объединенных Наций, более 410 000 человек пересекли границу с государством Бангладеш с начала столкновений между силами безопасности Мьянмы и боевиками мусульманского меньшинства в западном штате Мьянмы в течение месяца.

Со слов представителей меньшинства, силы безопасности без разбора атаковали жителей преимущественно мусульманского региона. Ситуация вызвала гуманитарные проблемы, связанные с нехваткой продовольствия и воды на западе страны. Все эти сложности подпитывали международную критику правительства Мьянмы.

Аун Сан Су Чжи произнесла речь в столице Мьянмы Нейпьидо во вторник. Трансляция шла по каналам государственного телевидения по всей стране. Она заявила, что ее правительство осуждает все нарушения прав человека. Точно так же, как её правительство привержено восстановлению мира, стабильности и верховенства закона.

Она добавила, что правительство будет выполнять рекомендации консультативной комиссии во главе с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном.

Напомним, что Аун Сан Су Чжи с 2016 года является государственным советником Мьянмы. Эта должность является аналогичной посту премьер-министра. Госсоветник имеет большее влияние в Мьянме по сравнению с президентом страны.