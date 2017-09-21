Более 180 объектов во Владивостоке могли бы отключить от холодного водоснабжения

КГУП "Приморский водоканал" предупредил, что отключения от холодного водоснабжения более 180 объектов во Владивостоке может произойти уже завтра, 21 сентября, сообщает ЕНВ.



По информации специалистов краевого органа, в "черный" список объектов входят улицы Морская, Нерчинская, Пологая, Саратовская, Светланская. Как пояснили в Примводоканале, такие шаги организация была вынуждена предпринять в связи с отказом МУПВ "ВПЭС" от заключения договора холодного водоснабжения для нужд горячего водоснабжения по закрытому контуру ГКУП "Приморский водоканал".



Заместитель главного инженера по водоснабжению "Примводоканала" Григорий Кириченко:

- Предупреждение вынесено, но отключения данных объектов производиться не будут. На сегодняшний день, около 25% воды забирают именно вышеуказанные объекты. Даже приборы учета воды в домах не установлены. 17 октября состоится уже третий по счету суд с ДГР. Надеемся, со временем мы в принудительном порядке добьемся заключения договоров с "Примводоканалом".