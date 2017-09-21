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Общество

20 сентября 2017, 16:30
Более 180 объектов во Владивостоке могли бы отключить от холодного водоснабжения

Более 180 объектов во Владивостоке могли бы отключить от холодного водоснабжения

О причинах рассказали в Примводоканале

КГУП "Приморский водоканал" предупредил, что отключения от холодного водоснабжения более 180 объектов во Владивостоке может произойти уже завтра, 21 сентября, сообщает ЕНВ. 

По информации специалистов краевого органа, в "черный" список объектов входят улицы Морская, Нерчинская, Пологая, Саратовская, Светланская. Как пояснили в Примводоканале, такие шаги организация была вынуждена предпринять в связи с отказом МУПВ "ВПЭС" от заключения договора холодного водоснабжения для нужд горячего водоснабжения по закрытому контуру ГКУП "Приморский водоканал". 

Заместитель главного инженера по водоснабжению "Примводоканала" Григорий Кириченко:

- Предупреждение вынесено, но отключения данных объектов производиться не будут. На сегодняшний день, около 25% воды забирают именно вышеуказанные объекты. Даже приборы учета воды в домах не установлены. 17 октября состоится уже третий по счету суд с ДГР. Надеемся, со временем мы в принудительном порядке добьемся заключения договоров с "Примводоканалом".

Метки: отключение, Приводоканал

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