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В мире

20 сентября 2017, 16:20
Не менее 134 человек погибли при землетрясении в Мексике

Не менее 134 человек погибли при землетрясении в Мексике

Эпицентр землетрясения находился в 100 км от столицы страны

Мощное землетрясение с магнитудой 7,1 баллов произошло в южной части Мексики во вторник. На данный момент местные СМИ передают информацию о 134 жертвах катастрофы, сообщает ЕНВ.

Землетрясение нанесло основной ущерб в штате Пуэбла, расположенном примерно в 100 километрах к юго-востоку от столицы страны Мехико.

Спасатели расчищают сильно пострадавшие районы в одноименной столице Штата. Сообщается, что люди оказались в ловушке из-за разрушенных зданий.

Президент Мексики Энрике Пена Ньето заявил в своём Твиттере, что правительство соберет специальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ущерба.

Также, стоит напомнить, что землетрясение магнитудой 8.1 баллов произошло на южном побережье Мексики в начале этого месяца.

Российское посольство в Мексике не сообщает о пострадавших среди граждан России в результате этой череды землетрясений. 

Метки: землетрясение

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