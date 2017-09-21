Не менее 134 человек погибли при землетрясении в Мексике

Мощное землетрясение с магнитудой 7,1 баллов произошло в южной части Мексики во вторник. На данный момент местные СМИ передают информацию о 134 жертвах катастрофы, сообщает ЕНВ.

Землетрясение нанесло основной ущерб в штате Пуэбла, расположенном примерно в 100 километрах к юго-востоку от столицы страны Мехико.

Спасатели расчищают сильно пострадавшие районы в одноименной столице Штата. Сообщается, что люди оказались в ловушке из-за разрушенных зданий.

Президент Мексики Энрике Пена Ньето заявил в своём Твиттере, что правительство соберет специальный комитет по чрезвычайным ситуациям для оценки ущерба.

Также, стоит напомнить, что землетрясение магнитудой 8.1 баллов произошло на южном побережье Мексики в начале этого месяца.

Российское посольство в Мексике не сообщает о пострадавших среди граждан России в результате этой череды землетрясений.