Около 29 тысяч "дальневосточных гектаров" зарегистрированы россиянами с момента действия закона

Более 29 тысяч участников программы "Дальневосточный гектар" уже заключили договоры безвозмездного пользования. Более половины территорий принадлежат Приморскому и Хабаровскому краям и Сахалинской области, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



Дальневосточные земли продолжают обретать новых хозяев. В Приморском крае количество россиян, заключивших договор по закону о дальневосточном гектаре превысил отметку в 5,6 тысячи. К слову, в Хабаровском крае договоры безвозмездного пользования земельными участками заключили около 6,6 тысячи человек, а на Сахалине оформлено примерно пять тысяч договоров. Дополнительно 4,7 тысячи участков отданы в пользование в Республике Саха (Якутия) и около 3,5 - в Амурской области.



По словам заместителя главы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Дениса Кузина, на данный момент подано почти 101,6 тысяч заявок на получение "дальневосточного гектара", из них почти 40 тысяч приходятся на Приморье, более 18,5 тысячи – на Якутию, более 15,5 тысяч – на Хабаровский край, добавил замглавы АРЧК ДВ. 12,5 тысяч россиян хотят получить земельный участок на Сахалине, почти 7 тысяч в Амурской и около 2 тысяч в Еврейской автономной и Магаданской областях.



"С целью упрощения процесса освоения земель, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке готовит ряд пакетных предложений для участников программы", - рассказал директор агентства Валентин Тимаков.



В числе дополнительных предложений - домокомплекты в обмен на порубочные билеты, развитие кооперации на "дальневосточных гектарах" и "селения под ключ", которые, безусловно, будут востребованы, учитывая количество коллективных заявок и агломераций земельных участков на карте региона. Кроме того, в России появится "земельный банк" или карта свободных гектаров Дальнего Востока. Агентство проанализировало дальневосточные земли на предмет прав третьих лиц и составляет карту свободных гектаров. По мнению главы АРЧК ДВ это позволит упростить процесс выбора и снизить количество отказов.



Отметим, на "дальневосточных гектарах" образовалось уже почти 70 агломераций земельных участков, полученных по федеральной программе, и их количество постоянно растет – теперь граждане предпочитают выбирать свой гектар в местах, где видят уже реальных соседей, благодаря группе ВКонтакте "Дальневосточный гектар: Мы соседи!".



Для справки, закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу с начала летнего сезона прошлого года – с этого момента участки были доступны для выбора жителям регионов Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" может выбрать любой гражданин России. Согласно закону, земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность. Оформление участка по программе "дальневосточный гектар" проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.