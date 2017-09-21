Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

20 сентября 2017, 16:00
Фрунзенский районный суд

Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову

Олег Ежов пробудет под домашним арестом до конца декабря

Фрунзенский районный суд города Владивостока изменил меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора региона Олега Ежова с содержания под стражей на домашний арест. Об этом рассказали корреспондентам его представители, сообщает ЕНВ со ссылкой на "ТАСС".

"19 сентября суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Ежова на домашний арест. Ранее он находился под стражей. Под домашним арестом Ежов останется до конца декабря",- рассказали журналистам представители районного суда.

Напомним, дело Олега Ежова рассматривается с июля. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного в статье 285 Уголовного кодекса, а конкретно в третьей ее части - "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

По официальным данным следственного комитета, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Владивостока и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению пожарного депо в Красноармейском районе. Работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были. Тем не менее с марта по декабрь 2013 года Олег Ежов, точно зная, что генподрядчик не в полном объеме выполнил работы, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму, превышающую 24,5 миллиона рублей, что повлекло причинение ущерба региональному бюджету на указанную сумму.

Олег Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года. Ранее, он возглавлял краевой департамент градостроительства. 30 апреля 2016 года Ежов, курировавший в администрации края вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, добровольно подал в отставку. Через несколько дней в его отношении было возбуждено дело, и он был заключен под стражу.

Метки: Ежов, мера пресечения, суд

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Депутатам Думы г. Владивостока V созыва вручили удостоверенияДепутатам Думы г. Владивостока V созыва вручили удостоверения
сегодня, 15:30
Торжественное мероприятие состоялось 20 сентября
Определены победители выборов в Думу города ВладивостокаОпределены победители выборов в Думу города Владивостока
11 сентября 2017, 16:10 1
Среди них пять партий, 13 "одномандатников" от ЕР и 4 – от КПРФ
От Лондона до Токио на поезде: новый маршрут длиной в 13,5 тысяч км свяжет Транссиб с ЯпониейОт Лондона до Токио на поезде: новый маршрут длиной в 13,5 тысяч км свяжет Транссиб с Японией
09 сентября 2017, 15:00
Длиннейший маршрут в 13,5 тысяч километров связывает Лондон и Токио в амбициозном проекте, предложенном российскими властями

Последние новости

"Дочку" СДС в Приморском крае переводит на себя морской порт "Суходол""Дочку" СДС в Приморском крае переводит на себя морской порт "Суходол"
сегодня, 17:30
100% уставного капитала согласовано приобрести кемеровской холдинговой компании
Пенсионеры Приморского края получат дополнительные деньгиПенсионеры Приморского края получат дополнительные деньги
сегодня, 17:10
Правительство России выделило регионам 1 млрд рублей
Зафиксирован первый случай отзыва судом прав на участок по программе "Дальневосточный гектар"Зафиксирован первый случай отзыва судом прав на участок по программе "Дальневосточный гектар"
сегодня, 16:50
Резонансный инцидент произошел в Хабаровском крае

От первого лица

Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.09.2017 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР 1
11.09.2017 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах 1
11.09.2017 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока 1
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением" 1
16.09.2017 13:10
Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+