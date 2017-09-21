Суд изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову

Фрунзенский районный суд города Владивостока изменил меру пресечения в отношении бывшего вице-губернатора региона Олега Ежова с содержания под стражей на домашний арест. Об этом рассказали корреспондентам его представители, сообщает ЕНВ со ссылкой на "ТАСС".



"19 сентября суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Ежова на домашний арест. Ранее он находился под стражей. Под домашним арестом Ежов останется до конца декабря",- рассказали журналистам представители районного суда.



Напомним, дело Олега Ежова рассматривается с июля. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного в статье 285 Уголовного кодекса, а конкретно в третьей ее части - "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".



По официальным данным следственного комитета, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Владивостока и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению пожарного депо в Красноармейском районе. Работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были. Тем не менее с марта по декабрь 2013 года Олег Ежов, точно зная, что генподрядчик не в полном объеме выполнил работы, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму, превышающую 24,5 миллиона рублей, что повлекло причинение ущерба региональному бюджету на указанную сумму.



Олег Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года. Ранее, он возглавлял краевой департамент градостроительства. 30 апреля 2016 года Ежов, курировавший в администрации края вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, добровольно подал в отставку. Через несколько дней в его отношении было возбуждено дело, и он был заключен под стражу.