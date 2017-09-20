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Общество

19 сентября 2017, 23:30
В Приморском крае найден новый вид пиявок, которые представляют опасность для моллюсков

В Приморском крае найден новый вид пиявок, которые представляют опасность для моллюсков

Данный вид пиявок в большом числе особей был найден в бассейне реки Раздольной, недалеко от Владивостока, а также в реке Гладкой в Хасанском районе

Ученые Северного Арктического федерального университета совместно с коллегами из Федерального центра комплексного изучения Арктики РАН обнаружили новый для фауны России вид моллюсковых пиявок Batracobdella kasmiana, который ранее наблюдался только в Японии и Китае, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентство "ТАСС".

По сообщениям специалистов, данный вид пиявок оказался довольно распространенным в бассейне реки Раздольной, недалеко от Владивостока, а также в реке Гладкой в Хасанском районе Приморского края. Моллюсковая пиявка может быть опасной для моллюсков и негативно влиять на их популяции, поэтому она служит важным объектом для дальнейших практических исследований.

Научные сотрудники лаборатории молекулярной экологии и филогенетики САФУ в ходе своего исследования пришли к выводу, что моллюсковая пиявка ведет скрытый образ жизни, поэтому ее не удавалось обнаружить ранее. Она паразитирует внутри раковин беззубок и перловиц - крупных пресноводных двустворчатых моллюсков. В одном моллюске могут находиться более 50 пиявок.

Исходя из комментариев специалистов, на юг региона данный вид мог проникнуть из рек Японии, Корейского полуострова или северо-восточного Китая во время ледникового периода (около 20 тыс. лет назад), когда уровень океана был гораздо ниже, и бассейны рек этих регионов могли сообщаться.

К слову, двустворчатые моллюски, отмечают ученые, важны для процессов самоочищения рек и озер. В процессе питания они фильтруют воду, улавливая взвешенные в воде частички ила и водоросли, то есть работают как природные биофильтры. Один моллюск может профильтровать более 10 литров воды за сутки. К сожалению, по причине загрязнения водоемов многие виды моллюсков стали редкими и исчезающими.

Метки: пиявки

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