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Общество

19 сентября 2017, 23:10
На улице Светланской во Владивостоке завершен демонтаж первого участка трамвайных путей

На улице Светланской во Владивостоке завершен демонтаж первого участка трамвайных путей

На данный момент отремонтировано 800 метров дорожного полотна, на котором ранее располагались трамвайные пути

В рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" строители дорожной инфраструктуры подрядной организации завершили демонтаж трамвайных рельсов на участке улицы Светланской, который начинается от остановки общественного транспорта "ДВГТУ" до опор Золотого моста. К настоящему моменту разобрано 800 метров путей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока. 

В управлении дорог и благоустройства города Владивостока корреспондентам рассказали, что на первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Все старые дорожные части, будь то рельсы, шпалы, крепежные материалы, вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию "Муниципальная недвижимость" для использования по назначению в дальнейшем. По завершению строительства через несколько дней начнётся устройство основания дороги на межпутье.

Как сообщалось ранее, демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок – от остановки транспорта "ДВГТУ" до опор Золотого моста, второй – от опор моста до Дома офицеров флота и третий – от ДОФ до пересечения улиц Светланская – Уборевича.

К слову, ремонтные работы трамвайных путей и дорожного полотна продолжаются в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" и на других улицах Владивостока. К примеру, на улице Всеволода Сибирцева минувшей ночью дорожные рабочие уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В дневное время здесь ведутся работы по замене плит перекрытий колодцев инженерных коммуникаций.

Стоит отметить, что комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на семи улицах Владивостока ведётся в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". К концу 2017 года будут отремонтированы: улица Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта "ДВГТУ" и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта "Гайдамак"), улица Выселковая, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева). 

Метки: ДВГТУ

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