На улице Светланской во Владивостоке завершен демонтаж первого участка трамвайных путей

В рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" строители дорожной инфраструктуры подрядной организации завершили демонтаж трамвайных рельсов на участке улицы Светланской, который начинается от остановки общественного транспорта "ДВГТУ" до опор Золотого моста. К настоящему моменту разобрано 800 метров путей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.



В управлении дорог и благоустройства города Владивостока корреспондентам рассказали, что на первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Все старые дорожные части, будь то рельсы, шпалы, крепежные материалы, вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию "Муниципальная недвижимость" для использования по назначению в дальнейшем. По завершению строительства через несколько дней начнётся устройство основания дороги на межпутье.



Как сообщалось ранее, демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок – от остановки транспорта "ДВГТУ" до опор Золотого моста, второй – от опор моста до Дома офицеров флота и третий – от ДОФ до пересечения улиц Светланская – Уборевича.



К слову, ремонтные работы трамвайных путей и дорожного полотна продолжаются в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" и на других улицах Владивостока. К примеру, на улице Всеволода Сибирцева минувшей ночью дорожные рабочие уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В дневное время здесь ведутся работы по замене плит перекрытий колодцев инженерных коммуникаций.



Стоит отметить, что комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на семи улицах Владивостока ведётся в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". К концу 2017 года будут отремонтированы: улица Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта "ДВГТУ" и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта "Гайдамак"), улица Выселковая, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).