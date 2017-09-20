Во Владивостоке в субботу ограничат движение

Причиной ограничения станет марафон "Мосты Владивостока", который затронет множество улиц города. Мы предлагаем ознакомиться со списком улиц, которые попадут под ограничение движения транспорта 23 сентября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

В районе центра Владивостока и Золотого моста движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

1. с 9:00 до 15:10 на следующих участках автомобильных дорог:

по улице Светланской: от пересечения с улицей Баневура до пересечения с Океанским проспектом;

по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланской;

по улице Корабельной Набережной: от дома № 66 по улице Светланской до дома № 1 по улице Корабельной Набережной;

по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

по участку автомобильной дороги от пересечения с улицей Корабельной Набережной до пересечения с улицей Светланской;

по улице Уборевича: от пересечения с улицей Адмирала Фокина до пересечения с улицей Береговой;

по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с Почтовым переулком.

2. с 10:30 до 15:00 движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках:

по улице Луцкого: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Всеволода Сибирцева;

по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Луцкого до пересечения с улицей Пушкинской;

по улице Пушкинской: от пересечения с улицей Всеволода Сибирцева до пересечения с улицей Баневура.

3. с 10:30 до 15:00 на участке автомобильной дороги от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с улицей Светланской;

4. с 15:00 до 17:30 движение будет ограничено по улице Корабельной Набережной от дома № 66 по улице Светланской до пересечения со Светланским переулком.

В районе острова Русский движение и парковка транспортных средств будут ограниченны:

8:30 до 13:00 по Университетскому проспекту от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода "Русский мост" по направлению от пересечения с подъездом к Ворошиловской батарее до кольцевой развязки мостового перехода "Русский мост".

В районе Русского моста движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

с 9:00 до 9:10 по улице Бархатной в районе дома № 16а по улице Бархатной по направлению к мостовому переходу "Русский мост";

с 10:00 до 14:00 по улице Бархатной от дома № 16а по улице Бархатной до дома № 44 по улице Басаргина.

В районе мыса Чуркина движение и парковка транспортных средств будут ограничены:

с 10:00 до 14:00 по участку автомобильной дороги от дома № 16б по улице Катерной до дома № 41 по улице Коммунаров по направлению от улицы Катерной до улицы Коммунаров;

с 10:00 до 14:30 по улицам Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина от дома № 41 по улице Коммунаров до дома № 275 по улице Калинина по направлению от улицы Героев-Тихоокеанцев до улицы Калинина;

с 10 до 14 часов и от Коммунаров до Калинина с 10 до 14:30

С 10:30 до 14:50 следующих участках автомобильных дорог: