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Япония

19 сентября 2017, 14:40
Япония собирается развернуть американский ракетный перехватчик "PAC3" на Хоккайдо

Япония собирается развернуть американский ракетный перехватчик "PAC3" на Хоккайдо

Система "PAC3" предназначена для перехвата баллистических ракет и их частей

В Министерстве обороны Японии заявляет, что оно начнет развертывание ракетного перехватчика, известного как "PAC3". Информация об этом появилась в сообщении Сил Самообороны Японии во вторник, сообщает ЕНВ.

Ведомство пошло на этот шаг после того, как над Хоккайдо пролетели две северокорейские баллистические ракеты. 29 августа в Северной Корее было произведено испытание баллистической ракеты средней дальности "Хвасонг-12". Другая ракета того же типа была запущена Северной Кореей на прошлой неделе. Обе ракеты, как предполагается, упали в Тихий океан, пролетев над мысом Эримо на юге японского острова Хоккайдо.

Система "PAC3" предназначена для перехвата баллистических ракет и их частей, прежде чем они могут попасть на территорию Японии.

Министерство обороны развернуло аналогичную систему в четырех префектурах в западной Японии в прошлом месяце. Это произошло после того, как Северная Корея объявила о планах по запуску четырёх ракет в Тихий океан вблизи тихоокеанской территории США на Гуаме. Северная Корея также объявила, что ракеты будут пролетать над несколькими японскими префектурами, но таких запусков пока не было.

Японские морские силы самообороны также имеют в распоряжении систему ПВО, оснащенную современной радиолокационной системой "Aegis" в Японском море. Эта система способна отслеживать баллистические ракеты.

Метки: Япония

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