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Южная Корея

19 сентября 2017, 13:20
Южная Корея и США провели совместные авиационные учения

Южная Корея и США провели совместные авиационные учения

В учениях приняли участие 10 военных самолетов

В военном ведомстве Республики Кореи заявили, что американские самолеты присоединились к южнокорейским истребителям в ходе учений. Южнокорейские СМИ охарактеризовали это как "ответное действия" на неоднократные провокации со стороны Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

Военно-воздушные силы Южной Кореи заявили, что четыре самолета F15 провели тренировку с двумя бомбардировщиками США B-1 и 4 американскими истребителями F-35 класса "Невидимка" на тренировочной площадке в восточной провинции Ганвон в понедельник.

Сообщается, что самолеты также пролетали вблизи военной демаркационной линии между Северной и Южной Кореей.

Северная Корея провела 6-е ядерное испытание 3 сентября, а затем, уже в пятницу, выпустила баллистическую ракету средней дальности "Хвасонг-12", которая пролетела над северной Японией, прежде чем упасть в северную часть Тихого океана.

Министерство обороны Южной Кореи также объявило в понедельник, что Соединенные Штаты отправят в следующем месяце на Корейский полуостров свой авианосец. Министерство также сообщило, что Южная Корея проведет учения с Соединенными Штатами и Японией в конце сентября. Они будут основываться на предполагаемом сценарии того, что Северная Корея запускает ракету.

По мнению директора Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрия Коломейцева, проведение учений со стороны союзников вблизи границ КНДР ни к чему хорошему не приведет. "Учения американских военных вблизи территории Северной Кореи изначально были раздражителем для Пхеньяна. В них КНДР видит опасность для своего суверенитета, в ответ на что демонстрирует собственные военные возможности в виде запусков межконтинентальных баллистических ракет и испытаний водородной бомбы. Из этого я делаю вывод, что в планах американских военных и их руководства – не "затушить" конфликт на Корейском полуострове, а, наоборот, создать очередной очаг напряжения вблизи в территории своих союзников", - прокомментировал ситуацию политолог.

Метки: США, учения, Южная Корея

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