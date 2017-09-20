Более 400 000 представителей мусульманского меньшинства Мьянмы бежали в Бангладеш

Организация Объединенных Наций сообщила о том, что представители мусульманского меньшинства продолжают бежать из западного штата в Мьянме из-за конфликта между боевиками и силами безопасности, сообщает ЕНВ.

В сообщении ООН говорится, что число беженцев в соседнее государство Бангладеш увеличилось до 412 000 человек. Многие из них пересекают пограничную реку на простых деревянных лодках, которые легко могут опрокинуться.

Один из беженцев, который покинул Мьянму с женой и 4 детьми, говорит, что он боялся пересекать реку, так как их лодка была перегружена людьми. В лагерях обустроены палатки, однако они не могут принять всех беженцев. Поэтому, многие из них вынуждены спать на улицах.

ООН и неправительственные организации работают над оказанием поддержки беженцам. Однако, резкое увеличение числа новых прибывших создает серьезную нехватку продовольствия и воды.

Напомним, что ранее сообщалось о 300 тысячах беженцах, пересёкших границу. Отметим, что эти сведения были получены всего несколько дней назад. Таким образом, всего за неделю количество беженцев из мусульманского меньшинства Мьянмы увеличилось порядка на 100 тысяч человек.