Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения в Охотском и Японском морях. Учения происходят в то время, когда Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея углубляют связи в военном сотрудничестве в связи с обострением конфликта между США и Северной Кореей, сообщает ЕНВ.

Согласно информации пресс-службы Министерства обороны России, учения "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа – береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза проходит во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота "Горностай" пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

Также сообщается, что учения пройдут в Японском море, а также впервые в Охотском море. Церемония открытия состоялась в понедельник во Владивостоке после прибытия китайских военно-морских кораблей.

В учениях участвуют одиннадцать судов и две подводных лодки из России и четыре китайских корабля. Они планируют провести противолодочные сражения и спасательные учения для экипажа. Добавим, что Россия и Китай проводят совместные военные учения с 2012 года.