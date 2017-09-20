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В мире

19 сентября 2017, 12:20
Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об усилии давления на Северную Корею

Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились об усилии давления на Северную Корею

Впрочем, Китай по-прежнему намерен решать проблему полуострова путем диалога с руководством КНДР

Президент США Дональд Трамп и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудили, как справиться с "ядерной и ракетной угрозами" со сторонами Северной Кореи.

Лидеры двух стран обсудили северокорейскую проблему по телефону в понедельник. Белый дом заявляет, что оба лидера "преисполнены решимости добиться максимального давления на Северную Корею благодаря активному исполнению резолюций Совета Безопасности ООН".

Министерство иностранных дел Китая не представило подробностей обсуждения на тему Северной Кореи. Си Цзиньпин подчеркнул важность решения проблемы путем диалога, призывая к полному осуществлению резолюций ООН.

Дональд Трамп же заявил, что он, скорее всего, посетит Китай в ноябре. Китайские официальные лица сообщают о том, что Си Цзиньпин сказал Трампу, что они должны тесно сотрудничать, чтобы сделать предстоящий визит плодотворным.

Метки: Северная Корея, США

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