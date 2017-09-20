Во Владивостоке подвели итоги VI Дальневосточного конкурса изданий вузов "Университетская книга"

15 сентября завершился VI Дальневосточный региональный конкурс изданий высших учебных заведений "Университетская книга – 2017". В течение двух недель члены жюри конкурса, проводимого московским журналом "Университетская книга" совместно с Дальневосточным федеральным университетом в рамках общероссийского конкурса "Университетская книга", определяли лучшие книги, выпущенные в 2017 году издательствами вузов Дальнего Востока, по 16 номинациям, сообщает ЕНВ.

В период с 3 по 15 сентября в конкурсе приняли участие университеты, институты, издательства, редакционно-издательские отделы и другие издательские подразделения высших учебных заведений Дальневосточного федерального округа РФ, выпускающие учебные и научные издания. Кроме того, к участию в конкурсе были допущены вузовские издательства стран АТР, выпускающие учебные и научные издания для вузов на русском языке.

Для чистоты проведения конкурса каждое издательство могло подать на конкурс не более 16 книг – по количеству номинаций. Отметим, что Дальневосточный конкурс является отборочным этапом к Всероссийскому конкурсу "Университетская книга", проводимого при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Дальневосточный конкурс университетская книга проводился по 16 номинациям:

Русский мир тихоокеанской России; Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание; Лучшее издание по гуманитарным наукам; Лучшее издание по юридическим наукам; Лучшее издание по техническим наукам; Лучшее издание по естественным наукам; Лучшее издание по физической культуре, спорту, туризму и рекреации; Лучшее издание по экономике, менеджменту и маркетингу; Лучшее издание по дизайну и искусству; Лучшее издание по медицине; Лучшее издание по рыболовству, сельскому хозяйству; Лучшее периодическое и серийное издание; Лучшее электронное (мультимедийное) издание; Лучшее издание библиотек; Лучшее справочное издание; Лучшее литературно-художественное издание.

В номинации "Лучшее литературно-художественное издание" победу одержало издание Дальневосточного федерального университета, созданное коллективом экспертов и специалистов Центра социальных инноваций "Чёрный куб" – сборник сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса". Создатели сборника представляют организацию профессиональных политологов. Это был единственный случай среди конкурсантов, когда всю работу по разработке книги взяли на себя не специалисты издательского дела, что делает книгу по-настоящему уникальным изданием.

Сборник представляет собой художественный труд, подводящий итоги международного литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса", приуроченного к году литературы в России и стартовавшего в конце 2015 года. Всего в ходе конкурса на суд жюри проекта поступили более 1500 работ из 15 стран мира. А в этом году Центр социальных инноваций "Чёрный куб" объявил о старте второго сезона конкурса, прием работ на который продолжится до 1 октября 2017 года. Добавим, что над дизайном международного сборника сказок работали опытные специалисты под руководством уникального художника-дизайнера, широко известного в странах АТР, Евгения Погребняка.

"Мы очень рады, что коллеги оценили наш вклад в развитие художественной литературы на Дальнем Востоке России, – отмечает член оргкомитета конкурса "Сказки волшебного лотоса", директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Россияне очень талантливы. Я рад, что мы дали возможность проявить себя в эпистолярном жанре всем желающим, в том числе, и соотечественникам, которые проживают за рубежом. Все, кто прислал свои работы на наш конкурс – это люди, которые не только любят русский язык, но и прекрасно, мастерски умеют с ним обращаться. Книга, которая была признана лучшим литературно-художественным изданием Дальнего Востока 2017 года – это плод огромного труда авторов, членов жюри, ведь нужно было кропотливо, исходя из заданных конкурсом параметров, вычитать и оценить каждое из более 1500 произведений. Отдельно я хочу поблагодарить Наталью Коломейцеву, заведующую кафедрой политологии ДВФУ, эксперта нашего Центра за идею конкурса, его название и структурное наполнение. Именно она смогла заразить своим порывом всех. Я благодарен команде "Чёрного куба", нашему талантливому художнику-дизайнеру Евгению Погребняку, который воссоздал каждого героя сказки на страницах книги, а также нашим студентам-политологам ДВФУ, которые подхватили идеи фото-марафона, проходившего во время конкурса. В этом году мы запустили второй сезон проекта, и мы уже получили более 400 заявок на конкурс из нескольких стран мира. Мы выражаем благодарность всем авторам произведений, принявшим участие в первом конкурсе, и надеемся, что вы вновь станете участниками второго сезона международного конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса".