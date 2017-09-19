Андрей Ищенко: Нет развития жилищной отрасли, когда нет выбора земельных участков

Почему в политику Приморья приходит молодежь? Что должно определять направление развития бизнеса и промышленности в регионе? Какие необходимы краевые законы для развития строительной сферы края? Что сделано с начала действия организации "Дети войны"? На эти и другие вопросы спецкор ЕНВ поговорил с депутатом Законодательного Собрания Приморского края Андреем Ищенко.



В Приморье Вы известны не только как депутат Законодательного Собрания, но и как руководитель одной из строительных компаний в нашем регионе. Еще во время избирательной кампании многих интересовало – что могло бизнесмена современного образца вовлечь в политическую деятельность? И почему вы пошли под знаменами КПРФ?



Я разделяю политику и бизнес. Многие годы занимаюсь строительством, начал с должности менеджера в компании своего деда, строителя РСФСР, Ивана Ивановича Булёнка. В конечном итоге, я вырос до начальника отдела. Лишь углубившись в строительную деятельность, я смог создать собственную компанию. Наша компания занимается строительством доступного социального жилья для молодых семей Приморского края. В КПРФ я состою 6 лет, занимаю активную партийную позицию глубокого коммунизма-социализма, возглавляю Приморское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Дети Войны", занимаюсь благотворительностью.



Как говорили, в свое время строительная область Приморья обладала мультипликативным эффектом. Когда где-то начиналось строительство – создавались новые рабочие места, новые отрасли промышленного производства для обеспечения такого строительства. Какова ваша оценка нынешнего состояния строительной области Приморья, особенно в жилищной сфере, каковы ее перспективы? Какие необходимы краевые законы для ее развития?



Нам необходимо, чтобы, в первую очередь, краевые власти края поняли, что застройщики сталкиваются с проблемой отсутствия аукционов по продаже права аренды земельных участков. Так, земельные участки в Надеждинском районе, Владивостокском и Артемовском городских округах находятся под юрисдикцией властей края. Во Владивостоке аукционы по жилищному строительству не проводились уже два года. Не будет развитие жилищной отрасли, когда нет выбора земельных участков. Последний год администрация города пыталась проводить аукционы, но участки были либо под строительство одного десятиэтажного дома, либо сразу нужно было брать под строительство микрорайона. Поэтому аукционы с течением времени были аннулированы. Во Владивосток идет миграция с малых городов и сел края, мы можем обеспечивать всех нуждающихся жильем, имея большой опыт в данной области. Однако, важно понимать, что нам как застройщикам важна помощь краевых властей. К примеру, не так давно был выделен миллиард рублей на строительство жилья для детей-сирот на 4,5 тысячи мест. Работа была выполнена наполовину. Есть деньги, но мы не строим, потому что нет сейчас в крае человека во власти, который занимается данным вопросом. К тому же, важно помнить, что мы ни копейки не имеем право потратить на другие нужды в ущерб строительству.



С вашей точки зрения, какой потенциал возможностей краевых депутатов, Законодательного собрания, чтобы сдвинуть эту проблему с места?



Прежде всего, нужно желание. Это и хочется увидеть в глазах краевых властей. По последним официальным данным, Владивосток занимает 4 место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи по цене на жилье. Мы не до конца догоняем уровни этих городов. Федеральное законодательство в полной мере отвечает развитию строительного бизнеса, и важно помнить, что такой бизнес тянет за собой ряд других промышленных производств, которые также не до конца развиты в крае. Сырье, чаще всего, импортируется к нам из стран АТР и других регионов России, что более затратно для застройщиков. Цена жилья во Владивостоке составляет 70-75 тысяч рублей за квадратный метр. Мы можем достичь суммы 50-60 тысяч рублей за квадратный метр в монолитном доме с отделкой помещения, что является адекватной ценой. К сожалению, из-за инфляции дорожают комплектующие. Наш единственный в крае завод "СпасскЦемент" продолжает завышать цену по причине инфляции. Таким образом, и получаются завышенные цены на само жилье.



Как известно, особенное значение для вас, как и для всей Коммунистической партии имеет организация "Дети войны", региональное отделение которой вы возглавляете. Что уже было сделано и что сейчас представляет собой эта проблема?



В 2013 году было создано Приморское отделение организации "Дети войны". Эта та категория людей, рожденных с 1928 по 1945 годы, которые на территории края забыты. Этих людей, во многом, "подкосил" экономический кризис, и все они являются пенсионерами. Это один из лучших и масштабных проектов партии КПРФ. На данный момент организацией различные законы приняты в 24 регионах. Люди нуждаются в финансах, во внимании государства. Также не так давно по этому поводу высказался президент Владимир Путин, который сказал о том, что в каждом регионы нужны свои законы для "Детей войны", так как у каждого региона своя политика в данной сфере.



Что касается вашей деятельности в качестве депутата во фракции не самой многочисленной в приморском парламенте, в чем вы видите эффективность партии КПРФ, зная, что больший процент не на вашей стороне?



Верно, в регионе из 40 депутатов – 25 представителей партии "Единая Россия". Однако, фракция КПРФ, объединившись со Справедливой Россией и ЛДПР, смогли противостоять желанию Единой России в приватизации двух предприятий - "Приморского водоканала" и "Примтеплоэнерго". Если бы произошла эта приватизация, наш тариф на воду и электроэнергию мог бы вырасти в несколько раз, поскольку компании были бы проданы частному лицу.



Какие вы строите прогнозы для Приморского края на будущее как депутат, представитель фракции КПРФ и бизнесмен?



Президент и страна возлагают большие надежды на Приморский край. Запущены режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Большие вливания идут в региональную экономику, оживаются производства. Но, при всем при этом, важно помнить, что, если нет возможности развития строительной области, не будет и развития региона. Нужно, чтобы заработал даже самый ленивый – только так мы сможем поднять страну, в противовес того, чтобы сидеть на "нефтяной игле". От этого нужно отходить, необходимо изыскивать новые средства.