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В мире

18 сентября 2017, 14:10
Поджог в малазийской школе-интернате организовали подростки, находившиеся под действием марихуаны

Поджог в малазийской школе-интернате организовали подростки, находившиеся под действием марихуаны

Малазийская полиция арестовала семеро подростков, причастных к преступлению

В малайзийской полиции заявили, что накануне были арестованы 7 подростков в связи с поджогом школы, в результате которого в четверг погибли не менее 25 человек. Пожар вспыхнул в исламской школе-интернате в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Первоначально из огня не смогли выбраться 21 студент и двое преподавателей, которые спали на третьем этаже здания, сообщает ЕНВ.

Местная полиция первоначально выдвигала гипотезу о том, что пожар был вызван электрическим коротким замыканием. Однако, после обнаружения двух газовых баллонов на месте происшествия, правоохранительные органы определили, что это был намеренный поджог.

Полиция арестовала подростков в возрасте от 11 до 18 лет по подозрению в поджоге, приведшему к массовой трагедии с многочисленными жертвами. Они все живут недалеко от школы.

Как пояснили задержанные, у местных подростков был конфликт со студентами из школы. По их словам, охи хотели напугать их, разведя огонь вблизи здания, и не собирались никого убивать.

Отметим, что шесть из семи задержанных, по результатам наркологического теста, были под воздействием марихуаны. Полиция допрашивает подростков, чтобы узнать больше о том, как они начали разжигать огонь и в чём конкретно заключались их мотивы.

Метки: поджог, пожар

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