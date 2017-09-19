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Общество

18 сентября 2017, 14:00
Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня

Тайфун "Талим" может обрушиться на Приморье сегодня

Однако край затронет периферия тайфуна, не обладающая сильными разрушительными свойствами

Расчеты Примгидромета показывают, что тайфун в сторону Приморского края не свернет. По сообщению синоптиков, Приморье окажется в его западной периферии. Из российских территорий основной удар примет Сахалин, сообщает ЕНВ.

На погоду в Приморском крае тайфун окажет влияние в ночь с 18 на 19 сентября. "На востоке края пройдут дожди, местами сильные. На восточном побережье усилится ветер", - сообщают в Примгидромете.

Накануне тайфун "Талим" принёс многочисленные разрушения в Японии. В результате природной стихии погиб один человек, еще трое – пропали без вести. 35 граждан Японии получили травмы по всей стране.

В восемь часов утра понедельника скорость тайфуна у его центра составила 108 километров в час. Сейчас "Талим" приближается к северному острову Хоккайдо. Проливные дожди сейчас идут по всему центральному региону Японии. "Талим" также повлиял на функционирование транспортных систем в стране. Авиакомпании отменили более 800 рейсов в воскресенье, в основном на острова Кюсю и Сикоку. Еще 260 рейсов, запланированных на понедельник, в основном из Хоккайдо и Тохоку, были задержаны. Кроме того, скоростные поезда на Хоккайдо приостановили работу из-за сильных ветров.

Метки: Приморье, Сахалин, Талим, Япония. погода

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Мнения, комментарии (1)

Аида, 18.09.2017 15:02
Почему название тайфуна такое милое, вот почему не назвать разорви очко ищи всем хана

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