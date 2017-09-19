Все, что нужно знать о северокорейской ракете "Хвасонг-12", которая способна долететь до Гуама

"Хвасонг-12" – новая баллистическая ракета средней дальности Северной Кореи. Она рассчитана на расстояние до 5000 километров и приводится в движение жидким топливом. В пятницу северокорейские военные произвели третьи испытания "Хвасонг-12", на практике показав, что их снаряды могут долететь до территории США, сообщает ЕНВ.

Ракета впервые была запущена в Пхеньяне в мае этого года. Запуск состоялся с участка под Кусонгом в провинции Северный Пхёнган на северо-западе страны. После этого ракета упала в Японском море, пролетев около 2000 километров. Второй запуск был проведён 29 августа во время совместных военных учений США и Южной Кореи. Ракета была запущена со стороны Сунана, за пределами столицы КНДР, и достигнула своей цели в Тихом океане на расстоянии 2700 километров от Корейского полуострова, пролетев над северной японской префектурой Хоккайдо. Лидер КНДР Ким Чен Ын тогда упомянул о необходимости частых испытаний баллистических ракет в сторону Тихого океана.

Семнадцать дней спустя, в минувшую пятницу, Север осуществил еще один запуск. Ракета снова была выпущена из Сунана в сторону Тихого океана и пролетела над Хоккайдо. Эта ракета летела уже около 3700 километров – примерно на 1000 километров дальше, чем во время предыдущего испытания. Это также больше, чем расстояние между Пхеньяном и территорией США в Гуаме, которое составляет около 3400 километров.

После этого испытания Ким Чен Ын уже заявил всему миру, что "Хвасонг-12" готова к применению в военных условиях. Северокорейские официальные лица утверждают, что характеристики "Хвасонг-12" позволяют ей достигать целей даже Аляске. Отметим, что штаб-квартира Тихоокеанского командования США находится на Гавайях.

В августе вооруженные силы Северной Кореи объявили о планах одновременной стрельбы четырьмя ракетами на расстоянии от 30 до 40 километров вблизи Гуама. Они уже тогда заявляли, что ракеты будут пролетать над западными префектурами Японии в Симане, Хиросиме и Кочи. Правительство Южной Кореи сообщает, что двигатель для "Хвасонг-12" аналогичен двигателю первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонг-14", которая была запущена в июле.