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Общество

17 сентября 2017, 20:00
Стали известны даты проведения российско-индийских военных учений в Приморском крае

Стали известны даты проведения российско-индийских военных учений в Приморском крае

Учения "Индра-2017" пройдут на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря во второй половине октября

Российско-индийские военные учения "Индра-2017" будут проходить с 19-29 октября на территории Приморского края. Сроки военных маневров и их концепция разработаны во время третьей конференции по организации планирования и подготовки международного российско-индийского межвидового учения, сообщает ЕНВ.

Ранее, индийские эксперты изучили полигоны Сергеевский и Клерк, на которых пройдут эпизоды учения, и аэродромы Центральная, Угловая и Кневичи. На Сергеевском полигоне для индийских гостей подразделения приморского общевойскового объединения продемонстрировали огневые возможности полигона для стрелкового оружия и боевых машин и подсчитали возможности финансирования развития военного лагеря.

"В протоколе конференции российская и индийская стороны утвердили время проведения учения - в период с 19 по 29 октября 2017 года. Учение будет проходить на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря. В ходе конференции представители российской и индийской сторон уточнили замысел, районы проведения учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения", - сообщил корреспондентам официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

В программе конференции разработана рекогносцировка районов самих военных испытаний, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

К слову, в 2017 году совместные учения Индии и России будут проходить в межвидовом формате. Так, в 2016 году проходили учения "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016". В этом же году было решено провести одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

Метки: военные учения, ТОФ

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