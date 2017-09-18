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В мире

17 сентября 2017, 13:50
Все что нужно знать о КНДР в момент пика ее военной мощи

Все, что нужно знать о КНДР в момент пика ее военной мощи

В сентябре вооруженные силы Северной Кореи испытали самую мощную свою водородную бомбу и поразили самую дальнюю цель от полуострова в Тихом Океане

В последнее время Северная Корея довольно часто упоминается в мировых средствах массовой информации, поскольку программы ядерного и ракетного вооружения государства набирают обороты, а напряженные отношения между КНДР и Соединенными Штатами, по мнению многих экспертов, могут выйти из-под контроля, сообщает ЕНВ.

Последнее ядерное испытание Пхеньяна было, по меньшей мере, в семь раз мощнее, чем бомба, которая была сброшена США на Хиросиму во время Второй мировой войны. Впрочем, самые мощные испытания Соединенных Штатов (бомбы "B83") и Китая (бомбы "Dongfeng-5") были соответственно в 12 раз и в 20 раз мощнее, чем водородная бомба Северной Кореи.

Землетрясение магнитудой 6,3 баллов, зарегистрированное на испытательном полигоне Punggye-ri 3 сентября, привело к тому, что эксперты по геологическим исследованиям США оценили мощность испытанной водородной бомбы КНДР в 100 килотонн. Это более чем в 50 раз меньше, чем испытанная в 1961 году Советским Союзом "Царь-бомба" (АН602). Согласно сообщению официального корейского центрального информагентства (ЦТАК), испытание водородной бомбы было проведено "для проверки и подтверждения точности и выверенности технологии управления мощностью и внутреннего структурного проектирования оружия".

Военный объект КНДР Punggye-ri расположен в горной местности и является единственным в мире активным ядерным испытательным полигоном. Шестое северокорейское ядерное испытание было проведено под горой Мантап. Сейсмическая активность, вызванная взрывом, ощущалась в китайских городах вблизи границы, а также в Хасанском районе Приморского края РФ.

Ресурсный потенциал КНДР

В конце 2014 года Pacific Century Rare Earth Mineral Limited объявила об открытии на территории КНДР около 216,2 млн. тонн редкоземельных минералов. Это вдвое больше мировых запасов ряда полезных ископаемых, таких как флюорит, апатит, нефелин, полевой шпат и ильменит. Эти редкоземельные минералы являются источником для производства экранов и мобильных устройств, создающихся сегодня в мире. Сегодня Китай ведет политику добычи и потребления этих полезных ископаемых, главным образом, на территории Внутренней Монголии, где сосредоточено 95% изведанных мировых запасов. Впрочем, правдоподобность этого открытия была поставлена под сомнение многими экспертами.

Партнеры КНДР

Независимо от того, как развивается нынешний кризис, соседи Северной Кореи стремятся использовать ресурсный потенциал этой страны. Так, Китай прекратил импорт угля из Северной Кореи в феврале 2017 года в соответствии с санкциями Организации Объединенных Наций, наложенными в марте 2016 года. Однако, вместе с тем, КНР продолжает вывозить из КНДР некоторые товары, например, морепродукты, используя рычаги исключений, связанных с гуманитарной деятельностью.

 

Предложение России

Большая часть мировой торговли с Северной Кореей основана на минеральных ресурсах: угле, железе и меди. Пхеньян придавал этим отраслям первостепенное значение с 1970-х годов. В обмен на доступ к минеральным запасам страны Россия предложила инвестиции в размере 25 млрд. долл. США для улучшения железнодорожной сети Северной Кореи в 2014 году. Этот проект не добился какого-либо прогресса, но он не был полностью закрыт.

Планы Южной Кореи

С тех пор, как 25 июня 1950 года началась Корейская война, Южная Корея полностью приняла идею воссоединения с Севером. Более того, до сих пор в южнокорейской конституции территория КНДР признана частью Республики Корея, в отличие от последней редакции конституции Пхеньяна, где аналогичный пункт по отношению к территории Юга, был переформулирован.

Объединенной Корее потребуются огромные инвестиции для модернизации инфраструктуры Севера: автомагистралей, железных дорог, электрических сетей и т. д., Все это потребуют триллионов долларов. Сеул надеется, что в случае воссоединения полуострова, финансировать большую часть инвестпроектов в Северной Корее власти будут за счет прибыли горнодобывающей промышленности.

Ракетные испытания

Растущая ракетная и ядерная мощь Пхеньяна повышает риск иностранного (со стороны Запада) военного вмешательства в страну, поскольку испытания ракет дальнего действия выходят за пределы северокорейского воздушного пространства. 28 июля ракета "Хвасонг-14" упала в районе, где проходят многочисленные маршруты авиарейсов.

Авиакомпаниям рекомендуется избегать полетов над северокорейским воздушным пространством с 2016 года. Ракета, запущенная 28 июля, пролетела по прошествии 10 минут после пролета рейса Air France №293. Последние испытания ракет проводились Северной Кореей при разных траекториях полета, его высоты и дальности:

 

Система THAAD

В Южной Корее были развернуты две системы противоракетной обороны, известные как THAAD. Хотя они не были бы эффективны в случае нападения на Сеул, они способны уничтожать ракеты дальнего действия, летящие по параболической траектории и выходящие за пределы Корейского полуострова.

В случае возобновления Корейской войны 

Если бы КНДР спровоцировала военный конфликт на границе с Югом, то в Республике Корее, вероятно, были бы жертвы. Ядерное оружие, одиночная артиллерия, пушки и ракеты малого радиуса могли бы быстро достигнуть целей в густонаселенных городах страны, что привело бы к большому количеству погибших. Пхеньян размещал артиллерию у границы с Сеулом еще с эпохи холодной войны. Цели в Южной Корее, расположенные в 40 км от границы, могут быть практически уничтожены менее чем за пять минут. 

В одном только Сеуле расположены 3 249 бомбоубежищ; по всей стране их около 16 000. Хотя доказано, что бомбоубежища обеспечивают безопасность во время атак, у людей будет меньше четырех минут, чтобы воспользоваться ими. А для тех, кто не подготовлен, условия внутри, вполне возможно, покажутся невыносимыми. Согласно данным правительства Южной Кореи, большинство бомбоубежищ являются в основном простыми помещениями, без необходимых условий для жизни - в них нет воды и медикаментов.

Метки: Северная Корея

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