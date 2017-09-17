В МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" намерены инвестировать сразу несколько организаций

Железнодорожная корпорация China Railway International Group станет одним из инвесторов проекта по развитию международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Кроме того, новый банк развития БРИКС также будет финансировать строительство инфраструктуры МТК. С целью заключения соглашений состоялась встреча представителей БРИКС и отдельно представителей CRIG с краевыми властями, сообщает ЕНВ.



Как считают российские партнеры, сотрудничество может осуществляться по двум моделям: с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и по пути кредитования.



"Развитие транспортных коридоров, проходящих через Приморье - это одно из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Китаем. Так как мы имеем уникальный опыт в сфере дорожного строительства, хотели бы изучить возможность участия в данной деятельности", - комментируют в China Railway.



Новая модель развития МТК с представителями Китая предполагает подписание соглашения о взаимодействии на правительственном уровне. Партнерство предусматривает предоставление кредита под реализацию строительства МТК китайским банком российским компаниям через российские кредитные организации. Помощник генерального директора China Railway International Group Лян Эньгуан рассказал, что Банк развития Китая уже подписал соглашение о реализации модели кредитования с четырьмя банками России.



Новый банк развития БРИКС также делает упор на инфраструктурные проекты, устойчивое развитие и региональное сотрудничество в Приморье. Модернизация транспортных коридоров, которая, в конечном итоге, будет являться связующим звеном Дальнего Востока и провинций Северо-Востока КНР, вполне вписывается в этот мандат, и банк заинтересован в оказании поддержки таким проектам в Китае и России. Об этом заявил вице-президент, глава банка развития БРИКС Сянь Чжу.



"Наш банк создан как финансовая организация. И, конечно, при выборе инвестиционных проектов, нам необходимо точно проанализировать выгоду от проекта для нас. В каких-то случаях, говоря об инфраструктуре, мы смотрим и есть ли серьезные внешние факторы, говорящие в пользу этих проектов. Если будут существовать хорошие объекты с высоким качеством обслуживания то, безусловно, частные компании и поставщики будут заинтересованы с существующих механизмов перейти на новые транспортные потоки, новые транспортные пути", - рассказал он.



Как сообщается, после реконструкции "Приморье-1" по транспортному коридору будут проходить товары из пограничного города Суйфэньхэ, который аккумулирует около 30 миллионов тонн грузов в год. Кроме того, по словам вице-губернатора Приморья Евгения Полянского, достигнута договоренность с компанией Hebei Port Group о транспортировке части грузов через порты Находка и Восточный, которые являются частью МТК “Приморье-1”. "Глава Монголии выразил готовность развивать грузооборот через Приморский край на Восточном экономическом форуме. Также мы рассматриваем сотрудничество с южнокорейскими и японскими партнерами в этом направлении", - добавил он.



Как известно, Китай является одним из основных стран-инвесторов в проекты Приморского края. На территории Приморья функционирует более 200 предприятий с китайскими инвестициями: в области рыболовства и сохранения рыбных ресурсов, разработки полезных ископаемых, деревообработки и лесной промышленности, судостроения, сельского хозяйства.