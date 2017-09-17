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Общество

16 сентября 2017, 14:30
На территории национального парка Приморского края установлен факт незаконной охоты

На территории национального парка Приморского края установлен факт незаконной охоты

Жители поселка Барабаш проникли на территорию национального парка "Земля леопарда" с целью охоты на дикую кошку

По официальным источникам, двое жителей поселка Барабаш зашли на территорию национального парка "Земля леопарда" с целью организации незаконной охоты. Мужчины раскидали приманку и заняли стрелковые позиции. Почти сразу же браконьеры были задержаны. Существенного вреда национальному парку жители нанести не успели, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД России. 

"Дознавателем отдела МВД России по Хасанскому району Приморского края возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории. Уголовное дело возбуждено по статье 258 части 2 "Незаконная охота", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Охотники признали свою вину. У браконьеров были в запасе 2 гладкоствольных ружья и 2 охотничьих ножа. Сейчас оружие находится на баллистическом исследовании и экспертизе холодного металлического оружия.

Национальный парк "Земля леопарда" создан с целью сохранения и восстановления популяции самой крупной кошки в мире, дальневосточного леопарда, 5 апреля 2012 года. В его состав вошли заповедник "Тигровая падь", территория заказника "Леопардовый" и прилегающие земли Надеждинского, Хасанского районов, Уссурийского городского округа и Владивостока. На территории национального парка "Земля леопарда" запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Территория является эталонным участком южно-уссурийской тайги. 

Метки: Земля леопарда, лхота, МВД

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