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В мире

16 сентября 2017, 16:30
В Лондоне ищут террориста, взорвавшего бомбу в поезде в пятницу

В Лондоне ищут террориста, взорвавшего бомбу в поезде в пятницу

В результате инцидента в лондонском метро 29 человек пострадали

Британская полиция ищет террориста, который установил бомбу на крыше поезда в лондонском метро. Информационное агентство "Amaq", которое ссылается на боевиков Исламского Государства, сообщает, что именно запрещенная в РФ и в большинстве других странах мира организация ИГИЛ совершила атаку. Однако, до сих пор британские власти не упоминали о связи между взрывом и террористической группировкой.

В пятницу утром в поезде возле станции Парсонс-Грин в юго-западном Лондоне случился взрыв бомбы. В результате этого 29 человек получили ожоги и прочие травмы.

Полиция подтвердила, что это был террористический акт, при котором использовалась самодельная бомба. Следователи тщательно изучают кадры камер наблюдения, чтобы идентифицировать преступника. Фотография из британских СМИ показывает, как пламя поднимается из белого объекта, внешне напоминающего ведро.

Эксперт, цитируемый "Би-би-си", заявил, что, похоже, бомба не взорвалась полностью, и что она убила бы многих, если бы она работала по назначению. "Би-би-си" также сообщает о том, что у устройства был таймер. Подозреваемый в совершении преступления, по всей видимости, скрылся после закладки бомбы в поезд.

После инцидента британское правительство подняло уровень угрозы терроризма в стране до самого высокого из 5 уровней, что означает высокую вероятность повторной атаки. Последний раз уровень угрозы был поднят до самого высокого уровня в мае, после теракта вблизи Манчестер-Арены.

Метки: Англия, терроризм

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