Северная Корея объявила о вчерашнем ракетном испытании

Государственные СМИ Северной Кореи объявили утром в субботу, что в предыдущий день страна провела испытательный запуск новой баллистической ракеты промежуточного диапазона, которая полетела над Японией, сообщает ЕНВ.

В докладе говорится, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты "Хвасонг-12".

КНДР запустила ракету в Тихий океан с участка в районе Сунан, который находится за пределами Пхеньяна. По оценкам экспертов, ракета пролетела около 3700 километров над Хоккайдо, самой северной префектурой Японии. Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что ракета пролетела над Японией по запланированной траектории и точно ударила по целевым водам в Тихом океане.

Северокорейская пресса цитирует Ким Чен Ына, заявляя, что теперь можно использовать "Хвасонг-12" в боевых действиях, поскольку ракета успешно прошла все испытания. Также Ким Чен Ын добавил, что все дальнейшие испытания должны быть такими же практичными, как и недавние. По словам СМИ КНДР, наращивание ядерных сил страны по-прежнему необходимо.

Ким Чен Ын, как сообщается, также отметил, что КНДР почти достигла всех своих целей при создании полноценных ядерных технологий.

Некоторые эксперты считают, что пятничный запуск был совершен для демонстрации того, что территория США на Гуаме находится в пределах радиуса действия ракеты. Пхеньян находится на расстоянии примерно в 3400 километрах от Гуама.