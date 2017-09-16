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В мире

15 сентября 2017, 18:20
В результате пожара в исламской школе в Куала-Лумпуре погибли 25 человек

В результате пожара в исламской школе в Куала-Лумпуре погибли 25 человек

Возгорание в школе-интернате произошло ранним утром

В результате пожара в исламской школе в столице Малайзии погибли не менее двадцати пяти человек в четверг. Власти все еще пытаются определить причину возгорания, однако сообщают, что пожар мог быть вызван коротким замыканием электричества, сообщает ЕНВ.

Пожарные отправились в школу в Куала-Лумпуре сразу после получения звонка в 5:40 утра по местному времени. Местные чиновники заявляют, что огонь в трехэтажном здании школы был потушен примерно через два с половиной часа. Верхний этаж, где спали учащиеся, был полностью сожжен. В результате инцидента погибли два учителя и двадцать три учащихся мусульманской школы.

Также сообщается о том, что несколько студентов лечатся в больнице от полученных травм. Учащиеся, которые стали жертвами возгорания, спали в нескольких комнатах, когда разразился пожар. Полиция и власти продолжают выяснять подробности трагедии. 

Метки: жертвы, инцидент, пожар

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